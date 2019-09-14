曾獲首屆中國電影金雞獎　《城南舊事》導演吳貽弓逝世

▲導演吳貽弓。（圖／翻攝自百度百科）

記者馬叔安／綜合報導

大陸著名電影導演、編劇吳貽弓，於14日7點32分在上海去世，享壽80歲。吳貽弓曾執導《城南舊事》、《巴山夜雨》等作品，曾獲首屆中國電影金雞獎最佳故事片獎、中國電影金雞獎最佳導演獎和中國電影導演協會終身成就獎等榮譽，並出任中國電影家協會主席。

吳貽弓是中國第4代導演，1938年12月1日出生於重慶市，畢業於北京電影學院導演系，1948年起定居上海，並於1957年執導個人首部電影《大木匠》，曾任中國文聯副主席、中國電影家協會主席、中國電影導演協會會長、上海市文聯主席、上海電影家協會主席等職。

▲電影《城南舊事》劇照。（圖／翻攝自YouTube／NewTV電影頻道 Movie）

吳貽弓的電影作品包括《我們的小花貓》、《巴山夜雨》、《城南舊事》、《姐姐》、《流亡大學》、《少爺的磨難》、《月隨人歸》、《闕裡人家》等。其中《巴山夜雨》獲首屆中國電影金雞獎最佳故事片等獎，《城南舊事》獲第二屆馬尼拉國際電影節最佳故事片金鷹獎等國內外獎項。

▲電影《巴山夜雨》劇照。（圖／翻攝自YouTube／萍行水上）

根據百度百科，《齊魯藝苑》於2005年發表厲震林對吳貽弓的評價中寫道，「吳貽弓的電影實現了一種開放的文化態度，電影文本中體現了廣泛的經典審美經驗，採用一種寫意原則，多有一種古典詩詞意境以及對於中國傳統山水繪畫和戲曲藝術的借鑒運用，還使用了游的原則、陰陽美學原則和以一當十原則。」

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