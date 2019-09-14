西班牙暴雨5死…機場關閉千人撤！「隧道變黃河」交通大亂　68萬學生停課

▲ 黃濁水流淹沒道路，隧道慘被黃泥洪水入侵，當局出動船隻協助救援。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

西班牙東南部暴雨、洪水災情不斷，河川水位暴漲、大水把街道淹成河流，當地2座機場被迫關閉，至少造成5人死亡，已有3500人緊急撤離。看守總理桑切斯（Pedro Sanchez）13日表示，當局已部署軍事緊急小組展開搜救，同時向罹難者家屬表達慰問之意。

▲ 當地已有5人不幸身亡。（圖／路透）

綜合衛報、BBC報導，西班牙第3大城瓦倫西亞（Valencia）南部小鎮昂特尼恩特（Ontinyent）在這場暴雨中首當其衝，早在11日晚間就已傳出淹水災情，泥濘河水淹沒街道，多輛汽車被沖走。

當地已傳出多人死亡的消息。12日，一對母子被發現陳屍在被洪水沖走的翻覆車輛當中；13日，2名駕車外出的男性受困車內身亡，另有一名男子步行離家後失蹤，現已證實死亡。

▲ 許多學校被迫關閉，光是瓦倫西亞就有68.9萬名學生受到影響。（圖／路透）

桑切斯13日發推特提到，目前部分地區仍處於暴雨警戒狀態，但同時也陸續收到死訊，強調當局已部署軍事緊急小組，並向罹難者家屬表達慰問之意。

西班牙國家氣象局（Aemet）先前預測，這場暴雨的時雨量達90毫米，並於13日針對瓦倫西亞、馬約卡島發出紅色警報，而阿爾梅里亞、莫夕亞、伊維薩島、福門特拉島則是橙色警報。

這場暴雨已讓當地道路交通陷入一片混亂，鐵路暫停營運，阿爾梅里亞與莫夕亞的機場13日因暴雨關閉，許多旅客滯留機場，目前數千名警消與士兵已展開救援行動，當局也出動直升機、船隻協助。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼ 阿爾梅里亞與莫夕亞的機場13日仍因暴雨關閉，旅客滯留機場。（圖／路透）