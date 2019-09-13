「5米光學衛星」發射至778公里高度與太陽同步軌道　一眼看盡北京城

▲5米光學衛星的發射入軌，標誌著中國光學遙感衛星正式進入業務化運行階段。（示意圖／圖為山西太原衛星發射中心／達志）

實習記者崔子柔／綜合報導

中國大陸12日11時26分將資源一號02D衛星發射，在山西太原衛星發射中心以長征四號丙運載火箭帶領，送入778公里高度與太陽同步的軌道。這顆由中國航天科技集團五院研製的衛星，別名是5米光學衛星，代表它的分辨率優於5米及光學遙感，能看遍整個北京主城區。

據新華社報導，這顆衛星將在中國首次實現8個多光譜同時對地觀測，它配置9譜段可見近紅外相機和166譜段高光譜相機。憑藉特殊的「天眼」，不僅能看到宏觀景象，連微觀細節也能盡收眼底，還可以層層剖析觀測目標。

可見近紅外相機是5米光學衛星的主載荷，由五院508所研製。項目經理李一凡表示，相機幅寬達115公里，可以實現大中型城市一次性全覆蓋。

載荷副總設計師王軍表示，這台相機譜段較多，融合後圖像色彩會更鮮豔，並且能分辨地面2.5米的景物，街道、建築、車輛、山地水系、地貌形態等都清楚可見。該相機可以獲取過去需2台相機才能接收的景物信息。

12日發射的長征四號丙運載火箭上，還搭乘中國首顆專用於極地氣候與環境監測的遙感小衛星—冰路衛星（又名BNU- 1，即京師一號）。「冰路」的英文為Ice Pathfinder，代表極地冰雪研究探路者，或者「冰上絲綢之路」的探路先行者。

這顆冰路衛星即為小衛星星座的首顆實驗星，入軌後衛星寬幅相機對地成像幅寬744公里，分辨率約74米，主要任務為極地觀測，其數據對從事全球變化研究科學家和極地觀察家非常有幫助。

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