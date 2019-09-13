清水「無照少年」騎車載好友！路口跟闖紅燈遭聯結車撞飛　顱內出血命危

記者莊智勝／台中報導

台中市清水區港埠路、中清路口12日下午4時許發生嚴重車禍，一名17歲的黃姓少年無照騎乘機車，載著17歲的張姓好友出門，不料行經事故路口時，黃姓少年疑似闖紅燈，遭44歲趙姓男子駕駛的連結車猛力撞上，2名少年當場噴飛，其中騎車的黃少傷勢相當嚴重，不但顏面骨折、腦部挫傷，還有顱內出血症狀，目前仍在加護病房與死神搏鬥，尚未脫離險境。

▲黃姓少年騎著機車載好友，疑似闖紅燈遭聯結車猛力撞飛。（圖／翻攝臉書「清水小鎮」）

網友在臉書社團「清水小鎮」PO出事故瞬間畫面，當時2部機車先後闖紅燈穿越路口，前方機車驚險通過，而後方由黃姓少年騎乘的機車卻遭右側駛來的直行聯結車猛力撞上，黃、張2人瞬間遭強大力道撞飛倒臥在地，機車零件也破碎散落一地。

救護人員獲報趕抵現場後初步檢傷，發現2名傷者中張姓少年意識清楚，下巴、腳踝處骨折受傷，而黃姓少年傷勢較為嚴重，當下已無意識，一動也不動，經送醫搶救後發現其顏面骨折、腦部挫傷、顱內出血，傷勢相當嚴重，經過一夜搶救後仍在加護病房中觀察。

警方初步調查，雙方均無酒駕，但黃姓少年無照騎乘機車，且疑似在路口闖紅燈才會肇禍，但確切肇事責任歸屬如何，仍待進一步鑑識釐清。

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▼行車紀錄器畫面拍下，2部機車先後闖越紅燈。（圖／翻攝臉書「清水小鎮」）