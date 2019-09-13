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2煞釣蝦場開山刀砍人...還掉出一把槍　血染池水釣友淡定吃蝦

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▲仁武釣蝦場砍人事件 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲被砍男子因血流過多一度暈眩。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄仁武區一間釣蝦場內，竟發生砍人事件，事發經過是因為同桌友人酒後起口角，其中一人還找來2名惡煞助陣，造成一名何姓男子被猛砍，鮮血直流，過程中其中1名惡煞身上還掉出一把槍，經查後是玩具槍，但受傷何姓男子因血流過多一度昏眩，被送往醫院急救。

▲仁武釣蝦場砍人事件 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲釣蝦場傳砍人事件，被釣蝦民眾直擊，地上也滿是鮮血。（圖／民眾提供）

仁武分局澄觀派出所於13日凌晨4點多，獲報於高雄市仁武區釣蝦場有民眾發生口角衝突，警方立刻派遣快打部隊前往處理，根據了解，是何男和另一名甯男共同飲酒，但因情緒失控而引發口角衝突，何男憤怒之下而砸損甯男車輛，甯男隨即號召友人王男至現場持開山刀砍傷何男，造成何男臉部及右手遭受傷送榮總救治，所幸無生命危險。

▲仁武釣蝦場砍人事件 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

釣蝦場傳砍人事件，被釣蝦民眾直擊，地上也滿是鮮血。（圖／民眾提供）

不過現場有不少釣蝦民眾直擊整個過程，淡定吃蝦觀看，還用手機全拍下了來，而警方搜查現場時，發現一把被砸爛的玩具槍與零件，並當場查扣一把犯案兇刀，事後檢視一輛被砸破的休旅車，警方已將其中一名涉案男子逮捕，另一名也已鎖定對象，全案依法偵辦。

▲仁武釣蝦場砍人事件 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲休旅車玻璃被砸壞。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲仁武釣蝦場砍人事件 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方在地上發現玩具槍。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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