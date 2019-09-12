　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大港開唱9年補助5030萬元！文化局出示歷年數據：尊重主辦單位停辦決定

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼大港開唱歷年補助金額。（圖／高雄市文化局提供）

▲大港開唱歷年補助金額。（圖／高雄市文化局提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

深耕16年的「大港開唱」活動透過臉書對外宣布停辦，並表示活動沒有受到市府支持，對於有媒體爆料主辦單位被高雄市政府「查水表」也是停辦原因之一，高雄市政府文化局也秀出2010到2019年歷年補助金額澄清，強調沒有不支持音樂祭活動。

文化局指出，市府自2010年起與民間單位合作辦理大港開唱音樂祭，即使新市府團隊上任後仍秉持扶植初衷，為推廣流行音樂產業盡心，持續補助經費及投入行政資源，何來不支持之說？而政風單位針對民代或外界質疑，循市府內部系統向相關局處調閱相資料以供查核，也是循例依規定辦理，並非針對特定對象，況且市府政風單位也不可能向民間公司進行實質查帳等，傳言不實。

從文化局公布的數據看來，2010年補助120萬元，吸引4萬人參加音樂祭活動，2011年補助260萬元，2012年補助300萬，2013年補助400萬，2014年因為主辦授權問題沒有舉辦，隔年2015年復辦補助450萬元，吸引5萬人參加，之後每年補助金額都持續增加；而2017年、2018年、2019年的補助金額都高達800萬元以上，參與人次約3萬到8萬人左右，受到許多樂迷的大力支持，9年下來文化局一共補助5030萬元。

▲▼大港開唱歷年補助金額。（圖／高雄市文化局提供）

▲大港開唱歷年補助金額。（圖／高雄市文化局提供）

對於主辦單位宣布停辦一事，文化局強調，按照籌辦期程，主辦單位以往皆於八、九月間提出企劃申請補助，但是，文化局迄今未接獲主辦單位提出申請，如今民間主辦單位主動宣佈停辦，媒體卻歸究於市府不支持，實在有失公允。

另外，文化局也指出，感謝大港開唱音樂祭主辦單位對高雄流行音樂的支持，除了民間的策辦，市府團隊也相對地投入經費及行政資源，對任何城市、團體來說，都不是一件簡單輕鬆的事。然而大港開唱畢竟仍屬於民間品牌，合作多年後，文化局對於主辦單位停辦的決定表示尊重，也深感遺憾。

文化局說，市府對於流行音樂的推動一直不遺餘力，明年又適逢「海洋文化與流行音樂中心」即將完工，期間的各種開幕表演與活動也皆已進入籌劃階段，各項軟硬體工作也都持續戮力進行中，期待各界能繼續支持流行音樂在高雄的發展，也期望大家給在流行音樂道路上努力的朋友更多的鼓勵。

▲黃偉哲市長力挺大港開唱繼續辦，可以到台南沒問題。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

▲大港開唱停辦，樂迷不捨。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

ET快訊
父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書
女星爆偷情對話「勾引男友兄弟」討金援！　IG爆氣全攤牌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

爆馬英九哽咽求「大局為重」　蔡沁瑜：郭台銘沒欠國民黨

郭台銘退黨　鋼鐵韓粉杏仁哥：背信忘義的都離開國民黨！

輪椅使用者搭乘公車承擔意外風險　監察院促交通部、衛福部檢討

柯文哲中秋連假行程曝光：下鄉3天跑6宮廟　串連全國柯粉挺郭衝連署

郭台銘退國民黨　姚江臨：到今天風暴已過　晴天來了

影／讓郭台銘今早決定退黨的2個主因：連馬吳31大老連署＆「切心」

國民黨酸郭台銘　「要選就選吧！何苦演出這段戲」

「最後一名的市長談外交」　蔡英文競辦：韓國瑜怪台灣人膝蓋不夠軟

願與郭台銘合掛看板　柯文哲再酸韓國瑜：國政團隊上次大選輸掉

快訊／郭台銘勸馬英九別去三重造勢　心疼他挺韓被噓下台

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

爆馬英九哽咽求「大局為重」　蔡沁瑜：郭台銘沒欠國民黨

郭台銘退黨　鋼鐵韓粉杏仁哥：背信忘義的都離開國民黨！

輪椅使用者搭乘公車承擔意外風險　監察院促交通部、衛福部檢討

柯文哲中秋連假行程曝光：下鄉3天跑6宮廟　串連全國柯粉挺郭衝連署

郭台銘退國民黨　姚江臨：到今天風暴已過　晴天來了

影／讓郭台銘今早決定退黨的2個主因：連馬吳31大老連署＆「切心」

國民黨酸郭台銘　「要選就選吧！何苦演出這段戲」

「最後一名的市長談外交」　蔡英文競辦：韓國瑜怪台灣人膝蓋不夠軟

願與郭台銘合掛看板　柯文哲再酸韓國瑜：國政團隊上次大選輸掉

快訊／郭台銘勸馬英九別去三重造勢　心疼他挺韓被噓下台

中職／連續8場出賽無失分　王鴻程：不要投太閃

機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

張懷秋前一天「臨時取消錄影」！　全為愛紗...被讚超義氣

王麗雅套UGG雪靴增高　預約雪季旅行

搶救男方不孕！專家推「護精必吃」4大營養...多嗑肝臟＝活動力爆強

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

不斷更新／兄弟打線發威再添4分　3局擴大領先7比0桃猿

日職／王柏融板凳做好坐滿　火腿4比2樂天中斷2連敗

中國版尼斯湖水怪？ 三峽大壩驚見巨型神秘生物在戲水

22歲就存到第一桶金　7年級建商大方談3成功祕訣：我不是富二代

政治熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪..

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會..

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨..

ET民調／十大最討厭的政治人物..

國民黨大老連署登報　籲郭韓合作

快訊／郭台銘宣布退黨！韓國瑜競..

重提高雄氣爆案！國民黨PO文「..

快訊／還原「郭馬會」　郭台銘心..

拒跟韓國瑜握手　幼兒園長：打從..

郭台銘親筆退黨聲明：我正在做一..

錯開韓國瑜　馬英九臉書被網灌爆

快訊／郭台銘早上才決定退黨　蔡..

ET總統民調／三腳督！蔡英文3..

蔡韓對決！小英支持度攀升2.6..

更多熱門

相關新聞

郭台銘退黨　國民黨團：為選情製造更多凶險

鴻海集團創辦人郭台銘12日宣布退出國民黨，參選2020總統箭在弦上。對此，國民黨立法院黨團也發出聲明稿表示「至感遺憾與沈痛」，重申黨團全體立委堅定不移的立場，全力支持經公開透明初選過程產生的黨提名總統候選人韓國瑜。

自封被政治耽誤的歌手！陳其邁不敢唱浪子回頭：意境太遠我不會

陳其邁酸韓國瑜：沒聽過施政滿意度墊底還要選總統

「就要在大港唱才夠嗆！」陳其邁批：韓國瑜上任不到一年就停辦

大港開唱「斷開16年歷史」確定停辦！

關鍵字：

大港開唱高雄文化局韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面