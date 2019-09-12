大港開唱9年補助5030萬元！文化局出示歷年數據：尊重主辦單位停辦決定

▲大港開唱歷年補助金額。（圖／高雄市文化局提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

深耕16年的「大港開唱」活動透過臉書對外宣布停辦，並表示活動沒有受到市府支持，對於有媒體爆料主辦單位被高雄市政府「查水表」也是停辦原因之一，高雄市政府文化局也秀出2010到2019年歷年補助金額澄清，強調沒有不支持音樂祭活動。

文化局指出，市府自2010年起與民間單位合作辦理大港開唱音樂祭，即使新市府團隊上任後仍秉持扶植初衷，為推廣流行音樂產業盡心，持續補助經費及投入行政資源，何來不支持之說？而政風單位針對民代或外界質疑，循市府內部系統向相關局處調閱相資料以供查核，也是循例依規定辦理，並非針對特定對象，況且市府政風單位也不可能向民間公司進行實質查帳等，傳言不實。

從文化局公布的數據看來，2010年補助120萬元，吸引4萬人參加音樂祭活動，2011年補助260萬元，2012年補助300萬，2013年補助400萬，2014年因為主辦授權問題沒有舉辦，隔年2015年復辦補助450萬元，吸引5萬人參加，之後每年補助金額都持續增加；而2017年、2018年、2019年的補助金額都高達800萬元以上，參與人次約3萬到8萬人左右，受到許多樂迷的大力支持，9年下來文化局一共補助5030萬元。

▲大港開唱歷年補助金額。（圖／高雄市文化局提供）



對於主辦單位宣布停辦一事，文化局強調，按照籌辦期程，主辦單位以往皆於八、九月間提出企劃申請補助，但是，文化局迄今未接獲主辦單位提出申請，如今民間主辦單位主動宣佈停辦，媒體卻歸究於市府不支持，實在有失公允。

另外，文化局也指出，感謝大港開唱音樂祭主辦單位對高雄流行音樂的支持，除了民間的策辦，市府團隊也相對地投入經費及行政資源，對任何城市、團體來說，都不是一件簡單輕鬆的事。然而大港開唱畢竟仍屬於民間品牌，合作多年後，文化局對於主辦單位停辦的決定表示尊重，也深感遺憾。

文化局說，市府對於流行音樂的推動一直不遺餘力，明年又適逢「海洋文化與流行音樂中心」即將完工，期間的各種開幕表演與活動也皆已進入籌劃階段，各項軟硬體工作也都持續戮力進行中，期待各界能繼續支持流行音樂在高雄的發展，也期望大家給在流行音樂道路上努力的朋友更多的鼓勵。

▲大港開唱停辦，樂迷不捨。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

