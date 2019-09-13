影／勇警薛定岳中秋節舉辦告別式　小舅子夢到祂眼眶泛紅：要我笑著來送行

記者唐詠絮／彰化報導

汐止勇警薛定岳因追逐拒檢的毒蟲，8月28日自撞分隔島不幸殉職身亡。今（13日）中秋節上午在伸港公墓舉行告別式，場面哀戚，400多名警局相關人員到場協助，薛警的好友也遠從台北南下送祂一程；薛警的小舅子則在事情發生的當天深夜，夢到薛警來跟他說「記得要笑著來送我喔」，短短一句話讓他哀痛莫名。

▲薛定岳舉辦告別式場面哀戚。（圖／記者唐詠絮攝）



新北市政府警察局汐止警分局汐止派出所故警員薛定岳於108年8月28日執行勤務不幸因公殉職，與薛員曾共事過的長官、同事均深感悲慟，社會大眾也同表哀悼，故警員薛定岳的靈堂設置在彰化縣伸港鄉公所第一公墓懷德廳，連日來亦有不少人士前往捻香致意，其中包括各界民意代表、警界、工商企業、民間團體等，薛員日告別式舉行之後，靈位將入祀新北市忠烈祠安放。

8月28日，故警員薛定岳執行勤務時發現一名疑似毒駕之犯嫌，要求犯嫌配合停車受檢，惟犯嫌拒檢逃逸並危險駕駛，薛員一路尾隨在後並以無線電通報攔截圍捕，雙方行至基隆市七堵區時，薛員遭犯嫌衝撞，因而撞上分隔島，經緊急送醫搶救仍傷重不治，讓家屬及同事感到萬分悲慟及不捨。

薛員的小舅子說，得知薛定岳的消息後，當天晚上薛定岳就入夢，說要笑著來送他，就這樣一句話，讓他傷心了好多天無法入睡，也希望薛定岳能一路好走，還有一名從台北南下的女性鄰居也說，薛警是一個善良的人，平日為人見義勇為，能有這樣的一個好朋友，是她這輩子的福氣，因此與許多朋友清晨便到伸港公墓，送他最後一程。

薛定岳執勤時因公殉職，期間新北市政府警察局與汐止警分局全力協助家屬辦理治喪事宜，今日上午10時30分舉行公祭，由副總統陳建仁主祭，內政部長徐國勇、新北市長侯友宜、彰化縣長王惠美及警政署長陳家欽、新北市政府警察局局長陳檡文等也帶領警察同仁到場致意，另汐止警分局由分局長率警察同仁、民力、警友與志工約180人，南下送勇警薛定岳最後一程，儀式中由副總統頒褒揚令，追晉巡官職務，並由歷任汐止副分局長覆蓋警旗、歷任汐止分局長覆蓋國旗及汐止分局督察組組長等8人擔任棺木扶靈人員，場面莊嚴，備極哀榮。

新北市警局副局長李漢卿說，薛定岳的事蹟，從警11年總是盡心盡力維護治安、除暴安良，故警員薛定岳平時表現優異，人人口中的他，都是敦厚、愛戴後輩及工作認真負責的好警察，今日一同送他最後一程，陪他走完人生最後一里路，告訴他「任務結束，祝你一路好走，我們不會忘記您的！」，以最崇敬的心情，緬懷與追悼因公殉職的勇警薛定岳。