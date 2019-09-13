影／再一次心碎的「任務完成」！500同僚淚送勇警薛定岳：一路好走

記者唐詠絮／彰化報導

汐止警薛定岳因追逐拒檢的毒蟲，8月28日自撞分隔島不幸殉職身亡，13日家人中秋節上午在伸港公墓舉行告別式，場面哀戚，而與薛員同在汐止分局服務的巡官好友邱泰恆在宣讀薛警忠勇事蹟時，一度紅了眼眶，強忍著淚水宣讀完成，「定岳，任務完成，一路好走」，讓現場參加悼唁的民眾，抱著哭成一團！

▲汐止薛警告別式場面肅穆哀戚。（圖／記者唐詠絮攝）

警專25期畢業的汐止派出所警員薛定岳，從警11年，2008年獲派新北市警局汐止分局汐止派出所，工作表現優異，曾在2年內查獲72件酒駕案件，績效名列前茅；薛員也熱心助人，常關懷轄內弱勢民眾和幫助迷路長者回家，曾獲得新北市警察局的好人好事代表。

除了不捨還是不捨，正值人生黃金期，卻遭逢變故的厄運，讓薛警的同事們都無法置信，一名與薛警共事多年的員警談到薛員，他說薛員是個樂觀又有正義感的好同事，看著告別式旁牆上薛警的笑，就很難忘薛警常常告訴他的一句話「加油」。

今天包括副總統陳建仁、及警政署長陳家欽、新北市長侯友宜等人都到場悼唁參加公祭，儀式中由副總統頒褒揚令，追晉巡官職務，並由歷任汐止副分局長覆蓋警旗、歷任汐止分局長覆蓋國旗及汐止分局督察組組長等8人擔任棺木扶靈人員，場面莊嚴，備極哀榮。

薛警的好友也遠從台北南下送薛警一程，薛警的小舅子則在薛警發生事情的當天深夜，夢到薛警來跟他說「記得要笑著來送我喔」，短短一句話讓他哀痛莫名。

內政部長徐國勇在接受媒體聯訪時表示，對薛警的犧牲感到非常不捨，對於薛警未婚妻日前在臉書陳情所提的建議，總統已經有所指示，警政署未來將用獎勵代替，另外安全帽的使用年限問題，目前員警所戴的安全帽符合國家安全標準，有使用期限過久的，將全面進行汰換，至於薛姓員警家屬希望移靈回彰化忠烈祠，警政署也會全力幫忙。

另外針對酒駕、毒駕問題，徐國勇也指出，目前酒駕法令剛修法完畢，但毒駕的部分，如何讓毒犯「無法駕駛」，將盡快與地檢署、法院等單位研議檢討，他同時呼籲，希望全民能夠了解，不要酒駕，更不要吸食毒品，並尊重員警執勤的辛勞。

▲副總統陳建仁頒褒揚令。

而侯友宜則是心情非常沉重的表示，薛員是一個非常優秀的警員，要大家記取他的英勇事蹟，並鼓勵基層員警要加油。

薛定岳的靈堂設置在彰化縣伸港鄉公所第一公墓懷德廳，連日來亦有不少人士前往捻香致意，其中包括各界民意代表、警界、工商企業、民間團體等，薛員日告別式舉行之後，靈柩前往台中火化後，將入祀新北市忠烈祠安放。