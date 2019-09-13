　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／98歲黑髮奶奶「沒染過髮」！1.8萬網友跪求秘方　孫子公開凍齡菜單

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

網搜小組／董美琪報導

一名網友日前在「爆廢公社」PO照表示，自己高齡近百的奶奶，頭髮不但黑溜溜，而且從來沒染過頭髮。PO文2天來已引起1.8萬多人朝聖，網友們紛紛跪求養生大法，原PO也大方回應了。

▲▼98歲嬤沒染過髮，網友驚呼不斷。（圖／翻攝爆廢公社）

▲98歲嬤沒染過髮，網友驚呼不斷。（圖／翻攝爆廢公社）

請繼續往下閱讀...

原PO透露「奶奶98歲，頭髮從沒染過～」，照片中老奶奶雖然彎著身子，不過身體相當硬朗，站在家門前認真修剪樹枝，一般人以為看起來頂多70、80歲吧，但當原PO說奶奶已經98歲，頭髮還烏黑茂密，讓許多網友羨慕不已。

大家紛紛留言求養生秘方，「哇喔！怎麼保養的」、「看不出來年紀耶」、「好羨慕沒有白頭髮」、「拜託告訴我吃什麼喝什麼！」、「身體好硬朗喔！頭髮那麼烏黑，太厲害了，祝福奶奶身體健康」、「你阿嬤吃什麼全給我來一份」、「這應該是基因的關係」、「這太強了」。

看到網友反應熱烈，原PO也大方回應，奶奶膝關節不太好，有給她吃保健品，還能爬樓梯，並分享奶奶愛吃菜單，「我奶奶愛吃燙高麗菜、燙地瓜葉、櫻桃、香蕉、雞屁股，早上再一顆水煮蛋，常保持開朗的心情，沒喝酒」。

98歲黑髮奶奶菜單：

早上：饅頭加安素或麥片，有時加一顆水煮蛋
中午：燙青菜居多，偶爾吃塊肉
晚餐：飯、燙青菜、蒸魚

平日愛吃：燙高麗菜、燙地瓜葉、櫻桃、香蕉、雞屁股

►他奶奶的美麗小秘訣

▲▼98歲嬤沒染過髮，網友驚呼不斷。（圖／翻攝爆廢公社）

ET快訊
男友在隔壁！按摩師「布簾內強行壞壞」女大生　她忍一天崩潰：嚇
搶先郭台銘！「史上第一位參選出家人」釋悟善禪師付清100萬登
雨衣雙煞「行刑式6槍」轟殺貓霖幫老大！第2槍手今落網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

腥夫機師偷吃網紅空姐！1年後「劇情神反轉」　小三扶正...元配下場超慘

影／「不能偷看LINE了」她眼尖曝iPhone 11巨雷規格　果粉拒買：還我裝忙功能

月薪45K還補助檳榔費！菜市場超狂徵才文勸「媽寶別來」：幾歲了還問長輩

月子餐保鮮蓋吸超緊！網教「插湯匙弄鬆縫隙」　產婦照做反更想哭

女大生約看套房...一進門驚見「6男擠屋內」　回憶道：毛骨悚然

活動快閃「錯開韓國瑜」　5千留言灌爆馬英九臉書：快跟韓總道歉

「牙周病治療＋檢測」收24萬嚇壞全家！她跑大醫院諮詢...真相曝光了

超給力「冠軍神帽」爆紅　埔鹽順澤宮成秋節打卡超夯景點　

全聯收銀台總是大塞車！　網點出「問題在客人身上」：結帳三寶慢到抓狂

客人拿「3雙拖鞋」問哪雙防水：下雨怕腳濕　她再確認後吐血：我沒會錯意

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果！企業家驚呆　TWICE彩瑛撞臉iPhone 11 「連痣都對上」

被酸「接吻像魚」黑粉嫌噁心！　尚恩曼德斯反擊「激情喇舌」卡蜜拉

醃肉加蜂蜜、魚片放檸檬上烤　中秋烤肉懶人包撇步大公開！

美牛橫膈膜攻老饕味蕾！ 燒肉同話獲「美旗林」評鑑推中秋應景餐

超萌自拍！美貓見鏡頭好奇靠近　睜大眼狂放電...療癒模樣網暴動

超給力「冠軍神帽」爆紅　埔鹽順澤宮成秋節打卡超夯景點　

全聯收銀台總是大塞車！　網點出「問題在客人身上」：結帳三寶慢到抓狂

客人拿「3雙拖鞋」問哪雙防水：下雨怕腳濕　她再確認後吐血：我沒會錯意

女友快生日！暖男蝦皮找靈感...購物車一開「驚覺攻守交換」　老司機全壞笑

湖口到竹北「紫爆」！午後南下車潮再一波　4地雷路段曝光

相隔32年點亮十三層！優人神鼓火災滿月特別演出　「台版德魯納酒店」中秋復活

兒子食量大增！媽集5年奶粉罐蓋「血淚金磚牆」　網震驚：千萬別打開

國際醫療資訊協會「同意將中國除名」　提名台灣人當主席！

雲嘉地區秋行軍蟲增加！　農委會籲玉米、高粱、花生等秋作物防疫不懈怠

桃園地景節人潮踴躍　市府交通接駁滾動式調整

中秋節異鄉遊子易「想歪」　專家教3招避憾事：電話打起來！

超給力「冠軍神帽」爆紅　埔鹽順澤宮成秋節打卡超夯景點　

瑪麗二度接下金鐘紅毯主持棒　小孟曝「有錢的正緣」今年會出現！

貪官索賄新招曝！LINE傳重機圖檔　廠商送來2輛值百萬...他全變賣入袋

中職／陳連宏46歲生日　賀！高國輝、蔣智賢恢復攻守訓練

不斷更新／多猛大戰羅力　桃猿、富邦先發名單

如何拒絕信用卡推銷？　女網紅超狂回答「恥力全開」…業務員瞬間沉默了

廚房老手也會犯的錯！　「鍋子用完泡水，等下再洗」賠鍋賠健康

中職／彭政閔手傷不適缺陣　詹子賢重返先發陣容

韓國瑜最大罩門不是郭台銘？　黃創夏：王金平更具殺傷力

分手級整人！網紅和正妹「裸身躺床」　 女友怒甩巴掌：你怎那麼噁心

生活熱門新聞

好市多賣山竹了　她秒買一盒壓驚

98歲奶奶沒染過髮　孫公開養生..

屏東妹曬5年「遠距離足跡」網讚..

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯1..

工具男大生自以為曖昧　對象慘被..

老闆娘試用氣炸鍋！蝦捲出爐「顏..

中秋假首日「南下先塞」！地雷路..

埃及聖䴉入侵淡水　林務局將撲殺

機師偷吃空姐　1年後劇情神反轉

妻安全帽被偷！他一看車頭眉筆塗..

咖啡店長深溝收銀爆紅　網全神到

用載具存發票被阿伯吐槽　網反揭..

「我姓江，三點水的江」她怨狂被..

買炸物「四季豆僅5根」：1根5..

更多熱門

相關新聞

秋天必吃！營養師推「4樣白食物」抗衰老

別看外頭高溫狂飆，其實時序已從夏季進入秋季，早晚感覺涼風徐徐，在季節交替時，除了肌膚容易乾燥龜裂，早晚溫差也容易出現感冒問題。營養師黃子芩表示，秋季吃對「這4樣食材」不僅能加強水份補充，還能提升免疫力。建議多挑高水分、多纖維的食材，多元化的植化素，除了調理身體又能幫助抗老。

「最美周芷若」周海媚凍齡保養4步驟

Hi，大學生／5種髮色顯白又時髦

秀智新髮色亮相獲網讚：女神降臨

漂髮、染淺色必知3個護色關鍵

關鍵字：

染髮染頭髮凍齡養生

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟然已36歲！

無懼男友在隔壁　色按摩師硬上女大生

滿地紅腳印以為狗亂玩　結果嚇傻

他用Google地圖掃到「驚悚鈣化汽車」拉出人骨破22年懸案

iPhone 11巨雷！她崩潰：不能偷看LINE

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

即／整台車遭攔腰鏟起　1人慘壓車底送醫

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

小孩按到開關！21歲正妹媽「頭卡死窗戶」窒息

遭連千毅爆拉三七仔　斯亞：公開道歉否則提告

好市多賣山竹了　她秒買一盒壓驚

阿翔復工爆「變了一個人」！

年輕媽目睹女嬰畸形腿　扔窗外滅口

98歲奶奶沒染過髮　孫公開養生菜單

女兒好像亞洲人…白人夫驚妻「戴我綠帽？」

更多

最夯影音

更多

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面