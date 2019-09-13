影／98歲黑髮奶奶「沒染過髮」！1.8萬網友跪求秘方　孫子公開凍齡菜單

網搜小組／董美琪報導

一名網友日前在「爆廢公社」PO照表示，自己高齡近百的奶奶，頭髮不但黑溜溜，而且從來沒染過頭髮。PO文2天來已引起1.8萬多人朝聖，網友們紛紛跪求養生大法，原PO也大方回應了。

▲98歲嬤沒染過髮，網友驚呼不斷。（圖／翻攝爆廢公社）



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原PO透露「奶奶98歲，頭髮從沒染過～」，照片中老奶奶雖然彎著身子，不過身體相當硬朗，站在家門前認真修剪樹枝，一般人以為看起來頂多70、80歲吧，但當原PO說奶奶已經98歲，頭髮還烏黑茂密，讓許多網友羨慕不已。

大家紛紛留言求養生秘方，「哇喔！怎麼保養的」、「看不出來年紀耶」、「好羨慕沒有白頭髮」、「拜託告訴我吃什麼喝什麼！」、「身體好硬朗喔！頭髮那麼烏黑，太厲害了，祝福奶奶身體健康」、「你阿嬤吃什麼全給我來一份」、「這應該是基因的關係」、「這太強了」。

看到網友反應熱烈，原PO也大方回應，奶奶膝關節不太好，有給她吃保健品，還能爬樓梯，並分享奶奶愛吃菜單，「我奶奶愛吃燙高麗菜、燙地瓜葉、櫻桃、香蕉、雞屁股，早上再一顆水煮蛋，常保持開朗的心情，沒喝酒」。

98歲黑髮奶奶菜單：

早上：饅頭加安素或麥片，有時加一顆水煮蛋

中午：燙青菜居多，偶爾吃塊肉

晚餐：飯、燙青菜、蒸魚

平日愛吃：燙高麗菜、燙地瓜葉、櫻桃、香蕉、雞屁股

►他奶奶的美麗小秘訣

