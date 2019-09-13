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萌力加持！SUGAR T10銷量亮眼　代言人Gail任一日店長送福利

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▲SUGAR 糖果手機舉辦一日店長活動，代言人Gail萌妹力全開、大送福利，讓現場粉絲樂開懷！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

外型甜美、嗓音清亮，每回演出都獲得一票好評的音樂美少女Gail上週六(9/7)現身台北信義區，一出場就用好歌喉，擄獲大小粉絲的心，還有不少路過民眾也被瞬間圈粉。

▲Gail代言SUGAR糖果手機，一日店長見面會。（圖／記者劉亮亨攝）
▲Gail出席代言活動，吸引大批粉絲到場力挺。（圖／記者劉亮亨攝）

Gail雖然年紀小小，但魅力可不小，持續攀升的高人氣，更讓她成為史上最年輕的手機品牌代言人！她說：「我很開心能為SUGAR代言，因為SUGAR是一款很好的手機，也很適合年輕人，它的價格親民，拍照功能卻相當強大，對於年輕人或青少年來說，很有吸引力！」

▲Gail代言SUGAR糖果手機，一日店長見面會。（圖／記者劉亮亨攝）
▲最年輕代言人！Gail為SUGAR品牌注入萌勢力。（圖／記者劉亮亨攝）

「Gail她有年輕活力，也很認真努力，這兩個特質跟我們SUGAR的品牌調性非常一致」SUGAR糖果手機總經理陳祥霖表示，智慧型手機的使用者年齡有下降的趨勢，SUGAR手機品牌也一直廣受年輕族群喜愛，今年特別邀請到Gail擔任年度代言人，就是希望再為品牌注入全新的「青春萌勢力」。

▲Gail代言SUGAR糖果手機，一日店長見面會。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼SUGAR T10擁有美型機身、超廣角3鏡頭，以及4000mAh大電量。（圖／記者劉亮亨攝）

▲Gail代言SUGAR糖果手機，一日店長見面會。（圖／記者劉亮亨攝）

法式美型機身，搭載3鏡頭超廣角相機，內建多重拍照功能，還擁有大電量續航力，能盡情拍照、看片、玩遊戲，SUGAR新機T10內外兼具又平價，讓代言人Gail也愛不釋手！她笑說：「我真的很愛拍照，所以挑選手機首重拍照功能，另外我也很注重機身設計，像是SUGAR T10的粉嫩蜜桃色就很漂亮，所以我很喜歡。」

▲Gail代言SUGAR糖果手機，一日店長見面會。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼Gail也愛用SUGAR T10玩自拍。（圖／記者劉亮亨攝）

▲Gail代言SUGAR糖果手機，一日店長見面會。（圖／記者劉亮亨攝）

這款堪稱最高CP值的三鏡頭照相手機，在Gail的萌力加持下，一上市就創下銷售佳績！為了回饋消費者，SUGAR特別邀請Gail擔任一日店長與民眾互動，她不但拿起T10大玩自拍，用超廣角模式把台下粉絲全部拍進畫面裡，還原音重現自己專為SUGAR手機獨家錄製的中文和泰文鈴聲，讓現場粉絲樂開懷。

▲Gail代言SUGAR糖果手機，一日店長見面會。（圖／記者劉亮亨攝）
▲Gail擔任一日店長 多重福利大放送。（圖／記者劉亮亨攝）

「這算是Gail第一次，可以簽名、合照的見面會，而且只要今天在現場購機，還可以獲得限量版的Gail小象行動電源！」、「今天來這邊參加活動，可以免費拿到Gail的貼圖，我已經有拿到囉！」一日店長Gail，多重福利大放送，讓粉絲們有得聽、有得拍，還能拿好禮，紛紛直呼賺到了！

▲Gail代言SUGAR糖果手機，一日店長見面會。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼能與Gail近距離互動，還能拿好禮，讓粉絲們直呼賺到了。（圖／記者劉亮亨攝）

▲Gail代言SUGAR糖果手機，一日店長見面會。（圖／記者劉亮亨攝）

錯過現場好康的人別難過！因為線上粉絲活動也同步開跑，只要追蹤SUGAR FB粉絲團，上傳捕捉到的Gail公車照片並分享貼文，就有機會獲得限量的Gail限量公車小酷卡；而即日起到9月18號，關注SUGAR官方IG能再加碼抽Gail限量隨行杯和簽名拍立得，不論你是愛Gail還是愛SUGAR，都別錯過了！

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