櫃姐便服日霸氣中空裝小嫩肚卡褲頭　遭嗆PO辣照反擊：我肉沒吃你飯

▲一名櫃姐12日今天在公司便服日上傳火辣穿著自拍照引發上千網友討論。（圖／翻攝爆怨公社）

記者張君豪／台北報導

一名在藥妝店上班的櫃姐12日透過臉書「爆怨公社」上傳自己美照發文抱怨，每個月公司都會有一兩天穿便服的日子，今天穿了露肚上衣、超短熱褲，結果就被抱怨：「你們公司是沒有制服嗎？你穿這什麼樣子」、「是沒有衣服可以穿了嗎？」

▲一名櫃姐12日今天在公司便服日上傳火辣穿著自拍照引發上千討論。（圖／翻攝爆怨公社）

這名櫃姐網友PO文求網友公平：「我平常上班也是穿制服、我愛穿甚麼就穿甚麼，今天即便我內衣外穿我也爽阿！」辣妹原PO發文末還自嘲附註：「我肉沒吃到你的飯！」她抱怨世上怎還有人要管穿著，真的讓她無言。這名櫃姐暗紅色細肩帶背心、袖套、緊身牛仔超短褲的中空超火辣裝扮，引發網友熱議。

▲一名櫃姐12日今天在公司便服日上傳自拍火辣穿著引發討論。（圖／翻攝爆怨公社）

網友蓋樓討論：「褲子沒穿好嗎？」、「出去玩或是約會，穿這樣無妨，但是公司上班的話，真的不太建議」、「妳褲襠這樣，把妹妹形狀擠到快現形了.....不會太卡嗎」、「你的肚皮餓到都把褲頭吃進去了」；結果該篇發文不到1個小時，已引來超過900多名網友留言討論，蓋樓速度讓人嘆為觀止。

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