　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

清大正妹苦練12年當魔術師　最大困擾「衣服布料超少」：東西不知藏哪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱中岳／台北報導

1名女魔術師從大學時期接觸魔術引發興趣，從清大畢業後竟然放棄百萬年薪的工程師，開始苦練，還找來2名舞者希望讓魔術表演可以成為一個「秀」，且不顧家人反對，毅然決然投入魔術表演。

30歲的陳冫（音同冰）茜大學擁有清華大學資訊工程、社會人文2個學位，畢業後父母親原本希望她可以當年薪百萬的工程師，但對大學就開始接觸魔術的陳冫茜來說，對工程師一點興趣都沒有。

▲▼▲▼陳冫（音同冰）茜清大畢業後放棄工程師職業，開始苦練魔術上台表演與另外2名舞者組團。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳冫（音同冰）茜（中）清大畢業後放棄工程師職業，開始苦練魔術上台表演。（圖／記者邱中岳翻攝）

「我很討厭坐在辦公室，夢想做好一場表演」的陳冫茜表示，因為從大學社團接觸魔術開始迷戀上魔術表演，也想在魔術上做一些表演變化，認為坐辦公室相當枯燥乏味，所以開始自己對於魔術的圓夢計畫。

陳冫茜強調男、女魔術師在表演上有很大的差異，男魔術師平時穿襯衫、西裝，每個地方都可以藏法寶，但是女魔術師要穿得很性感，所以衣服布料超少根本不知道東西要藏哪裡，所以陳不斷的尋求自己魔術的定位。

▲▼陳冫（音同冰）茜清大畢業後放棄工程師職業，開始苦練魔術上台表演與另外2名舞者組團。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼陳冫茜結識了2位舞蹈老師組團，希望能將舞蹈結合融入魔術表演。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼陳冫（音同冰）茜清大畢業後放棄工程師職業，開始苦練魔術上台表演與另外2名舞者組團。（圖／記者邱中岳攝）

「希望魔術不再是單打獨鬥，而是一個秀」的陳冫茜，也透過朋友介紹認識了2位舞者，最後也組成了一個「MAGIC BEAUTIES」團體結合舞蹈與魔術，主要故事都是自己身邊發生的事情，讓民眾在看魔術時不會覺得魔術就是一個人的表演。

2名主要團員Tanya、Milu從舞蹈科班畢業後原本也不懂魔術，但聽到陳冫茜的理想後也舉雙手贊成，現在除了平時在外兼課教舞之外，有閒暇之餘就會與陳冫茜學習魔術，而陳冫茜則是向2位學習跳舞。

▲▼陳冫（音同冰）茜清大畢業後放棄工程師職業，開始苦練魔術上台表演與另外2名舞者組團。（圖／記者邱中岳攝）

▲陳冫茜從大學接觸魔術，為了登台表演苦練12年。（圖／記者邱中岳翻攝）

「我就像一個人生賭徒」，陳開玩笑地說，當初放棄本身所學從事魔術表演，就是第一個賭盤的開始，現在要將舞蹈融入魔術表演，又是另外一個人生賭局，陳也希望把自己歸零，穩扎穩打的學習戲劇、舞蹈，尋求魔術表演在劇場的可能性。

▲▼陳冫（音同冰）茜清大畢業後放棄工程師職業，開始苦練魔術上台表演與另外2名舞者組團。（圖／記者邱中岳攝）

▲陳冫茜（中）找來2位女舞者組團，希望能夠激盪出更多火花。（圖／記者邱中岳翻攝）

【其他新聞】

讓小孩回媽媽懷抱！遠赴伊拉克帶回1歲男童　母：感謝幫助我的人

男替女友喬債務遭開3槍　友到警局關心「忘了被通緝」直接入監

ET快訊
搶先郭台銘！「史上第一位參選出家人」釋悟善禪師付清100萬登
雨衣雙煞「行刑式6槍」轟殺貓霖幫老大！第2槍手今落網
私會馬俊麟4天約2次挨轟　王瞳突亮出證件照「公開新身分」
欠9元餐費「只給一片吐司」！窮學生被打菜阿姨羞辱　餓到回家不
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車禍原因曝光！男海釣整夜「只睡2小時」　恍神輾斃騎士、鏟翻休旅車

女人鬥爭！她藏頭詩罵「敗類無人不知」　還辯：他人解讀無法管

騎車講電話遭後方「叭」一聲！騎士下車理論爆肢體衝突

快訊／雨衣雙煞「行刑式6槍」轟殺貓霖幫老大！第2槍手今落網

花蓮七星潭海面驚見男性浮屍　海巡下海拖拉上岸報請勘驗

斗六少年夜騎「把妹神駒」！率性壓車向左彎…轉角遇到BMW秒噴飛

竊賊出沒東海大學！十字起子一一撬開機車置物箱　1毛都不放過

關西營區打靶子彈飛2km射進民宅！屋頂打穿一個洞「還在冒煙」阿嬤嚇壞

海巡「神之手」鬼門關前搶命　女中秋日衝海輕生獲救送醫

狼師約女學生卡拉OK「扯髮強吻4秒」　妻護尪反控她傳小黃圖：想破壞我的家

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果！企業家驚呆　TWICE彩瑛撞臉iPhone 11 「連痣都對上」

被酸「接吻像魚」黑粉嫌噁心！　尚恩曼德斯反擊「激情喇舌」卡蜜拉

醃肉加蜂蜜、魚片放檸檬上烤　中秋烤肉懶人包撇步大公開！

美牛橫膈膜攻老饕味蕾！ 燒肉同話獲「美旗林」評鑑推中秋應景餐

超萌自拍！美貓見鏡頭好奇靠近　睜大眼狂放電...療癒模樣網暴動

車禍原因曝光！男海釣整夜「只睡2小時」　恍神輾斃騎士、鏟翻休旅車

女人鬥爭！她藏頭詩罵「敗類無人不知」　還辯：他人解讀無法管

騎車講電話遭後方「叭」一聲！騎士下車理論爆肢體衝突

快訊／雨衣雙煞「行刑式6槍」轟殺貓霖幫老大！第2槍手今落網

花蓮七星潭海面驚見男性浮屍　海巡下海拖拉上岸報請勘驗

斗六少年夜騎「把妹神駒」！率性壓車向左彎…轉角遇到BMW秒噴飛

竊賊出沒東海大學！十字起子一一撬開機車置物箱　1毛都不放過

關西營區打靶子彈飛2km射進民宅！屋頂打穿一個洞「還在冒煙」阿嬤嚇壞

海巡「神之手」鬼門關前搶命　女中秋日衝海輕生獲救送醫

狼師約女學生卡拉OK「扯髮強吻4秒」　妻護尪反控她傳小黃圖：想破壞我的家

如何拒絕信用卡推銷？　女網紅超狂回答「恥力全開」…業務員瞬間沉默了

廚房老手也會犯的錯！　「鍋子用完泡水，等下再洗」賠鍋賠健康

中職／彭政閔手不適缺陣　詹子賢傷好了重返先發陣容

韓國瑜最大罩門不是郭台銘？　黃創夏：王金平更具殺傷力

車禍原因曝光！男海釣整夜「只睡2小時」　恍神輾斃騎士、鏟翻休旅車

柴柴散步偷咬「台灣五毒」抽搐吐白沫！　媽PO警示文：雨天很多

丁噹墜落舞台後重新上陣　見羅美玲挺27週孕肚竟自爆：不能懷孕！

搞笑諾貝爾獎出爐！羅馬尼亞鈔票超髒　台科學家「靠便便」也獲獎

法蘭克福車展／法拉利「新V8敞篷跑車」F8 Spider目標直指麥拉倫

健身飲食正夯　雄獅旗下gonna南港店也推增肌減脂餐

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

社會熱門新聞

無懼男友在隔壁　色按摩師硬上女..

即／整台車遭攔腰鏟起　1人慘壓..

快訊／國一車禍2傷！新竹路段紫..

薛警告別式　小舅子夢到祂眼眶泛..

特警攻堅黑幫兵工廠　警匪駁50..

天道盟盟主鐵霸壽宴！連千毅現身..

2公里外射擊　阿婆家中坐子彈天..

少女誤喝住院3天不治　他造謠「..

畫面曝光！父女2人上半身慘腐蝕

佯稱要買蒜頭沒付錢開車逃逸

男身中多刀被丟包　警追5男1女..

公懲會委員長石木欽　接受不當招..

任務完成！薛定岳：一路好走

與妻吵架離家！男墜10m深水坑..

更多熱門

相關新聞

竹科男叫外送茶　慘成人肉提款機

新竹一名竹科男在LINE群找皮條客買春，卻被服務的小姐誣賴白嫖，因此被皮條客不斷恐嚇及勒索。竹科男先後付了5萬元，但皮條客仍糾纏不休，竹科男終於決定報警。皮條客李男向法官坦承犯行。新竹法官依圖利媒介性交罪4個月，恐嚇取財判5月，合併執行8個月，易科罰金24萬元。

台積電秋季搶才　年底前報到加發2月薪

叫移工瑪麗亞！脫口秀妹子：叫工程師荷葉邊

台灣精神錯亂的新創產業政策

中原大學新南向實習成效卓著　育國際通用人才

關鍵字：

高材生百萬年薪工程師魔術表演

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟然已36歲！

無懼男友在隔壁　色按摩師硬上女大生

滿地紅腳印以為狗亂玩　結果嚇傻

他用Google地圖掃到「驚悚鈣化汽車」拉出人骨破22年懸案

iPhone 11巨雷！她崩潰：不能偷看LINE

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

即／整台車遭攔腰鏟起　1人慘壓車底送醫

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

小孩按到開關！21歲正妹媽「頭卡死窗戶」窒息

遭連千毅爆拉三七仔　斯亞：公開道歉否則提告

好市多賣山竹了　她秒買一盒壓驚

阿翔復工爆「變了一個人」！

年輕媽目睹女嬰畸形腿　扔窗外滅口

98歲奶奶沒染過髮　孫公開養生菜單

女兒好像亞洲人…白人夫驚妻「戴我綠帽？」

更多

最夯影音

更多

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面