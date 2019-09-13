清大正妹苦練12年當魔術師　最大困擾「衣服布料超少」：東西不知藏哪

記者邱中岳／台北報導

1名女魔術師從大學時期接觸魔術引發興趣，從清大畢業後竟然放棄百萬年薪的工程師，開始苦練，還找來2名舞者希望讓魔術表演可以成為一個「秀」，且不顧家人反對，毅然決然投入魔術表演。

30歲的陳冫（音同冰）茜大學擁有清華大學資訊工程、社會人文2個學位，畢業後父母親原本希望她可以當年薪百萬的工程師，但對大學就開始接觸魔術的陳冫茜來說，對工程師一點興趣都沒有。

▲陳冫（音同冰）茜（中）清大畢業後放棄工程師職業，開始苦練魔術上台表演。（圖／記者邱中岳翻攝）

「我很討厭坐在辦公室，夢想做好一場表演」的陳冫茜表示，因為從大學社團接觸魔術開始迷戀上魔術表演，也想在魔術上做一些表演變化，認為坐辦公室相當枯燥乏味，所以開始自己對於魔術的圓夢計畫。

陳冫茜強調男、女魔術師在表演上有很大的差異，男魔術師平時穿襯衫、西裝，每個地方都可以藏法寶，但是女魔術師要穿得很性感，所以衣服布料超少根本不知道東西要藏哪裡，所以陳不斷的尋求自己魔術的定位。

▲▼陳冫茜結識了2位舞蹈老師組團，希望能將舞蹈結合融入魔術表演。（圖／記者邱中岳攝）

「希望魔術不再是單打獨鬥，而是一個秀」的陳冫茜，也透過朋友介紹認識了2位舞者，最後也組成了一個「MAGIC BEAUTIES」團體結合舞蹈與魔術，主要故事都是自己身邊發生的事情，讓民眾在看魔術時不會覺得魔術就是一個人的表演。

2名主要團員Tanya、Milu從舞蹈科班畢業後原本也不懂魔術，但聽到陳冫茜的理想後也舉雙手贊成，現在除了平時在外兼課教舞之外，有閒暇之餘就會與陳冫茜學習魔術，而陳冫茜則是向2位學習跳舞。

▲陳冫茜從大學接觸魔術，為了登台表演苦練12年。（圖／記者邱中岳翻攝）

「我就像一個人生賭徒」，陳開玩笑地說，當初放棄本身所學從事魔術表演，就是第一個賭盤的開始，現在要將舞蹈融入魔術表演，又是另外一個人生賭局，陳也希望把自己歸零，穩扎穩打的學習戲劇、舞蹈，尋求魔術表演在劇場的可能性。

▲陳冫茜（中）找來2位女舞者組團，希望能夠激盪出更多火花。（圖／記者邱中岳翻攝）

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