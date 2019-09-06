竹科男叫LINE群「外送茶」　「2000元可濕背秀」...慘成人肉提款機　

▲竹科男在LINE群找了皮條客仲介買春，卻因此成為肥羊。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名竹科男在LINE群找皮條客買春，卻被服務的小姐誣賴白嫖，因此被皮條客不斷恐嚇及勒索。竹科男先後付了5萬元，但皮條客仍糾纏不休，還出言恐嚇「你有辦法就不要待在新竹，待在新竹你就等死，可以試試看我是不是在跟你開玩笑沒關係」，竹科男終於決定報警。皮條客李男向法官坦承犯行。新竹法官依圖利媒介性交罪4個月，恐嚇取財判5月，合併執行8個月，易科罰金24萬元。

李姓男子2018年間9月間在LINE群「捷克論壇」中，打著「辣妹服務到家」的名義，吸引一名竹科男詢問，李男大力推銷旗下的泰籍女妮莎，介紹她值回票價，只要2000元就可享「濕背秀」服務，雙方因此約定在某家摩鐵消費服務。

竹科男抵達摩鐵，「依行規」先付錢再使用。事畢，皮條李向妮莎收取仲介費800元時，妮莎竟向李男謊稱被竹科男白嫖。

皮條李聽了妮莎片面之言後，多次打電話給竹科男威脅「如果不付20萬元，就要修理你，讓你過不下去」，竹科男恐懼不已，先後匯了5萬元給李男。

皮條李食髓知味發現竹科男根本是「盤子」，又繼續以LINE恐嚇竹科男，「你準備紅，人我也會找你，你防彈衣最好穿起來」、「不給，你人我會修理你，網路會讓你紅，錢一樣會跟你拿，但是那時候就不是20萬可以處理的哦」及「你有辦法就不要待在新竹，待在新竹你就等死，可以試試看我是不是在跟你開玩笑沒關係」，竹科男心生畏懼，才終於報警逮人。

李男向法官坦承犯行。新竹法官認，被告正值青年，不思循正當途徑賺取財物，竟當淫媒，危害社會善良風俗，助長性交易歪風，且又僅因「妮莎」片面之詞，竟未經任何查證，不思以和平、理性及合法途徑溝通處理糾紛，反藉糾紛恐嚇告訴人，影響告訴人身心，敗壞治安，應予非難，念及被告坦承犯行，但無法取得諒解，因此依圖利媒介性交罪4個月，恐嚇取財判5月，合併執行8個月，易科罰金24萬元。

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