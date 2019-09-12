新北警「學幼童車」擴大稽查　3天抓9件超載、1件無照

▲新北警進行學幼童車擴大稽查。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

暑假過後學校陸續開學，新北警為維護學童乘車安全，從8月30日至9月6日同步規劃「學幼童車稽查勤務」，發現部分幼童車未核備補習班車輛、變更座椅、車輛超載及幼童專用車行照逾期違規事項等；為確保學童安全，新北警自9日起針對全市222所國小下課接送時段、地點，擴大規畫學幼童車專案稽查勤務，對於違法改裝的幼童交通車輛加強稽查取締，防止不合格車輛載送學童。

新北警每月結合教育局及臺北區監理所、基隆監理站等單位聯合稽查學童接送車輛，不定時至校園周邊實施檢查，統計108年1至8月已聯合共同實施67場，共攔檢286輛，取締28輛次違規。為擴大稽查效能，9月9日起規劃由各分局對全市222所國小下課時段加強實施學幼童車稽查工作。

此次稽查重點在檢查安全門是否能正常開啟、車輛是否擅自變更座椅、超載、無照駕駛等行為，以保障學幼童的乘車安全，如現場發現有違反「道路交通管理處罰條例」情形將依法舉發，並將通報監理所、教育局依照學生交通車管理辦法及幼兒教育及照顧法等相關規定辦理。截至11日新北警已稽查765輛次，舉發超載9件、無照駕駛1件，並通報9輛不合格車輛由監理單位及教育局接續辦理。

新北警也呼籲家長重視接送孩子的車輛情況，共同為孩子安全把關，並提醒業者應落實自主管理，提升車輛安全性，新北警亦將持續進行學幼童車之臨檢與稽查，以確保學幼童乘車安全。

▼警方發現違規學幼童車輛後開單。（圖／記者陳豐德翻攝）

