新北市爆6起屈公病例！環保署強烈籲徹底清除孳生源

▲新北市今年已出現第6例本土屈公病病例。（圖／新北市衛生局提供）

記者許展溢／台北報導

疾病管制署11日公布新北市今年第6例本土屈公病病例（6例均居住新北市），境外移入病例也達17例，是全國今年累積境外移入病例64例為近10年同期最高，疫情風險提升，環保署今（12日）呼籲，民眾應主動檢視、清除積水容器，徹底清除孳生源。

環保署表示，屈公病主要傳播媒介與登革熱一樣是埃及斑蚊或白線斑蚊，北部地區為白線斑蚊。白線斑蚊成蚊主要棲息在戶外，孳生源為戶外樹洞、儲水桶、空瓶、廢輪胎、廢棄容器等。因此屈公病防治重點就是對環境中所有積水或可能積水的病媒蚊孳生場域，以清除、減量、封填等方法，降低孳生源。

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▲疾管署屈公病孳清。（圖／疾管署提供）

根據疾病管制署「登革熱/屈公病防治工作指引」，屈公病病患發病初期的症狀與登革熱非常類似，主要症狀是突然的發燒、頭痛、疲倦、關節痛或關節炎、肌痛及下背痛，約半數的病患會出現皮疹，症狀約持續3-7天，大部分患者都可以完全康復。與登革熱較不同的是，部分患者從發病開始即出現嚴重的關節痛，並持續數週或數月，民眾絕對不能掉以輕心。

環保署指出，新北市中和區8月13日第1例本土登革熱病例確診後，新北市環保局已配合衛生單位進行戶外公共環境噴藥消毒與動員清除孳生源，8月31日起衛生單位針對國強嶺登山步道8條分道列為管制區域，已配合噴藥消毒，將持續執行到疫情解除。

環保署強調，除派員加強督察，並提供蘇力菌，可用於孳生源巡檢時於積水處進行預防性投藥，目前氣候條件仍屬適合病媒蚊生長期，呼籲全民一起澈底清理環境，確實防範病媒蚊孳生，維護大家健康。