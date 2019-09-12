奠定合作基礎！「台灣中古車二手車出口項目」簽約儀式9日廈門舉行　

大陸中心／綜合報導



2019廈門自貿片區發展機遇說明會（9）日在廈門舉行（見下圖／主辦單位提供），「中華民國中古車出口建設研究協會」受邀參加「台灣中古車二手車出口項目」簽約儀式，和廈門四間國家企業集團正式簽約，為兩岸中古車出口產業奠定合作基礎。

今（2019）年5月，廈門成為大陸10個首批開展二手車出口業務的城市之一，6月中旬，廈門市商務局印發《關於申報開展二手車出口業務的通知》，並啟動二手車出口企業甄選工作。

本次大會以「開放與創新」為主題，呼應5月5日大陸中古車出口政策的開放，以及廈門二手車出口城市的正式獲批。「中華民國中古車出口建設研究協會」經驗豐富，並與「世界500強」「廈門前100強」的國家企業協力合作，分別是建發集團、信達國貿集團、港務集團與海投集團，共同就二手車出口產業鏈發揮各自優勢強項，達到資源共享、合縱連橫的最終目標。



▲由左至右為港務、海投代表、中華民國中古車出口建設研究協會廖執行長、建發與國貿代表。（圖／中華民國中古車出口建設研究協會提供）

中華民國中古車出口建設研究協會表示，此次簽約儀式誠摯感謝經貿交流協會的積極促成，總計有約40多個國家、1500家世界企業共同參展，以及全球約10萬多位客商共襄盛舉，為兩岸經濟活絡與產業發展體現高度正面的意義。