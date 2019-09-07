廈門投洽會8日登場　強打「絲路海運」融入一帶一路

▲廈門投洽會今年聚焦一帶一路。（圖／記者蔡紹堅翻攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

2019廈門國際投資貿易洽談會暨絲路投資大會（廈洽會）8日將於廈門國際會展中心開幕，參展客商預計超過10萬，來自120個國家與地區。主辦單位表示，今年大會聚焦「一帶一路」，打造新一輪高水平對外開放的重要平台、搭建一帶一路沿線及國際投資促進互惠互通平台。

今年廈洽會從展覽展示、論壇研討，還是對接交流、活動策劃上，都積極融入「一帶一路」主題，聚焦絲路投資貿易合作。其中，首次舉辦的「絲路海運」國際合作論壇以「共商港航合作、共建絲路通道、共享經貿繁榮」為主題，聚焦港口航運合作、口岸通關便利化、海鐵聯運、智慧物流等相關議題，期盼能助力「絲路海運」建設。

主辦單位指出，今年預計將有來自120個國家和地區、10萬多名客商、3000多家企業參加本屆廈洽會。其中跨國公司及世界500強企業超過100家，包括可口可樂、西門子、杜邦、施耐德電氣、如新、路易達孚等。中鐵、中建、中車、華為、阿里巴巴等大陸本土大型企業也確定組團參會。

值得注意的是，今年參會800多個客商團組中，國際組織及境外商協會就佔超過200個，包括聯合國貿發會議、聯合國工發組織、世界投資促進協會、東盟秘書處等。