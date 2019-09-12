【廣編】神秘圖像顯靈掀熱議　「雙Y符號」現身西門町街頭

【廣編特輯】

圖、文／Yahoo奇摩拍賣

近日有網友在臉書分享，在信義區街、西門紅樓、新北交通要道、橋墩上等處看到神秘「雙Y符號」顯影，出現時間雖極為短暫，涵蓋面積卻相當震撼！消息一出，網友開始揣測這些「顯靈地點」彼此間的關聯性，卻找不到任何線索，引發大量社群話題討論。

有網友眼尖發現，每張照片中都可清楚看到「雙Y符號」加上一顆貌似眼球或放大鏡的圖示，圖示旁還伴隨一句蘊含哲理的「神秘語錄」，像是「只要想得到，一定找得到」、「每個人心中都有個想找的東西」、「別問怎樣找才對？找就對了！」，就好像是在傳達某種關於「尋找」的意念。

此外，網上也謠傳，此符號是18年前即存在的非正式信仰，更是「尋找之神」的象徵，只要看過神秘雙Y符號的民眾，找東西就會變得特別順利，而這樣的體驗儼然成了2019年最熱議的都市傳說。網友紛紛表示：「要找東西、找禮物、找絕版、找二手、找便宜前，一定要先找到「祂」、「找老婆求月老，找老婆的生日禮物就找祂」；更有網友直呼：「不管你信不信，我是信了。」無論「祂」到底是來自哪裡，又或者是被誰創造，這個「雙Y符號」已成為網美新IG打卡熱點，引發網友朝聖，更讓各種「都市傳說」在近日成為熱議話題。