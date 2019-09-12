15歲少年牙疼一年　醫生一看臉上細胞瘤「吃掉」半個頜骨

▲杭州少年罹患「成釉細胞瘤」。（圖／翻攝自《杭州交通918》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

杭州一名15歲的少年，過去1年發生牙痛的問題，直到上周就醫檢查才發現，是罹患了「成釉細胞瘤」，頜骨被病變「吃掉」了二分之一，裡面空了一個大洞，也就是說，右側下頜骨體連同整個升支部存在大範圍的骨質破壞。所幸經過重建，復原了少年的半側下頜骨缺損，使他可通過治療恢復咀嚼能力。

《杭州交通918》微信公眾號報導，成釉細胞瘤牙源性上皮性腫瘤，這種腫瘤長期以來一直被視為易復發易惡變的「臨界瘤」，成釉細胞瘤生長緩慢，但有局部侵襲性，如切除不徹底，復發率很高，但基本上無轉移傾向。

切除病變的下頜骨是這種疾病的根本治療方式，而困難之處則在於切除後的修復，因為頜骨的修復重建對咬合功能恢復要求較高，手術中對位稍有偏差即可出現咬合問題，導致患者術後無法正常吃飯生活。同時，口腔環境是有菌環境，不利於頜骨重建術後愈合。

▲少年示意圖，非本文當事人。（圖／123RF）

此外，頜骨具有複雜的結構和曲面形態，與周圍結構鄰接關係也很複雜，恢復這些個性化特徵增加了難度；而且頜骨位於面部重要的位置，不像身體其他的部位可以衣物遮蓋，修復重建時候美學方面需要特別重視。

所幸醫療團隊用基於CAD/CAM技術和快速原型技術設計的血管化腓骨瓣，完美地重建了少年的半側下頜骨缺損，接下來少年可以通過種植牙治療，完成正常食物咀嚼。