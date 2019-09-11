遭販毒集團「懷疑是線人」！鹹水雞販身中16刀...心臟遭利刃刺穿　黑車丟包醫院畫面曝光

記者張君豪／台北報導

台北市南港區一名林姓男子（41歲）10日清晨6點多遭一對男女開車丟包到北市聯合醫院忠孝院區急診室，急診醫師發現林男身中16刀，且左胸腔心臟部位也遭利刃刺穿，當場傷重不治，目前警方正循線調閱載他就醫的黑色廂型車號以車追兇。

▲監視器錄下送林男就醫的黑色廂型車。（圖／記者張君豪翻攝）





▲監視器錄下送林男就醫的黑色廂型車。（圖／記者張君豪翻攝）

根據南港警方透露，昨晨約6時許，一輛黑色廂型車開到忠孝醫院急診室，車上男女下車攙扶渾身是血的林男走進急診室，兩人向醫院保全醫療人員謊稱：「在路邊看到他倒在地上渾身都是傷，好心載他送醫」，當時醫療人員急著救人，不及抄錄兩人基本資料，這對男女趁隙離開，林男經院方緊急手術並大量輸血後仍告不治。

警方表示，綽號阿哲的林姓死者平常與妻子在台北市信義區林口街賣鹹水雞，家中還有一個小孩，調查發現死者似乎從事販毒副業，生前在南港區福德街承租地下室套房充當毒品交易的場所和辦公室。

警方深入追查，發現阿哲從事販售毒咖啡包中盤生意，去年曾接單南下台中準備交貨，卻遭警方臨檢盤查，導致毒品全遭警方扣走，藥頭大盤不甘損失要求他限期賠償，事後阿哲卻又批貨再度被逮，讓大盤懷疑他遭警方吸收成為線人。

販毒集團據此認定阿哲遭警方策動，並要他出面解決屢次遭警方「沖場」造成的毒咖啡包損失，9日晚間到死者福德街租屋處談判，10日清晨就發生阿哲遭刺16刀身亡悲劇，警方目前已鎖定相關車號、通聯紀錄展開清查，專案小組有信心在短期間內迅速破案。

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