屏東第二波「安居緝毒專案」　查獲156藥腳、羈押34藥頭

▲屏東縣警察局執行半個月「2019年第2波安居緝毒專案」及掃黑行動，成果豐碩。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為掃蕩毒品、掃黑除惡淨化治安，防制幫派分子以暴力、賄選手段介入2020年總統、副總統選舉與立法委員選舉事務，屏東縣警察局執行半個月「2019年第2波安居緝毒專案」及屏東縣轄同步掃黑專案行動。

▲▼查獲各式毒品。

這次專案工作重點，以「隱身於民眾居住社區周遭之藥頭」、「毒品製造工廠」為首要掃蕩目標，並針對「犯罪組織及幫派涉毒地點」、「群聚施用毒品地點」、「青少年易遭引誘聚集施用地點」、「毒品交易熱點」等涉毒熱點，列為查緝重點標的，並持續以「系統性掃黑」策略，聚焦鎖定轄內犯罪組織與涉及街頭聚眾鬥毆活躍幫派組合及社區內毒品分子進行打擊。

執行期間，共動用警力1459人次，查獲毒品藥頭76人（含1名製造藥頭），查獲藥腳156名，總計查獲毒品重量374多公克、現金新臺幣10萬9494元、涉案車輛16輛、毒品半成品滷水5桶、手機3C類等78台等。

其中檢方聲押39名藥頭，法院裁定羈押34人；在掃黑部分，查獲地下錢莊暴力討債犯罪集團2件，逮獲主嫌及成員共14人，查獲本票、借據、毒品咖啡包等物，查扣不法所得3萬3900元、手機等物，其中主嫌分別由法院裁定羈押及以15萬元交保。

縣警察局長葉明潭表示，這次安居緝毒專案，共舉辦14場次社區治安會議，讓民眾感受到政府對於緝毒展現出的具體作為，更鼓勵民眾勇於檢舉，隨時主動向警察機關提供可疑線索，並將查緝結果回饋給陳情人、社區里鄰長，塑造「民眾熱心反映、警察積極掃蕩、雙方建立互信」的良性循環，讓人民對政府反毒工作具體作為有感。