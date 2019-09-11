肌肉型男演員周長輝被逮　坦承吸安否認販毒...警盯他2個月

▲演員周長輝涉吸安毒遭北市警方逮捕 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

經常在台灣電視本土劇擔任臨時演員的男藝人周長輝（31歲），11日驚傳遭台北市松山警方逮捕；警方表示，日前偵辦一起毒品持有案件，發現犯嫌供稱毒品來源是藝人周長輝，警方不動聲色溯源調查，今天收網前往他三重住處搜索，在屋內發現5小包安非他命、吸食器等犯罪工具，周落網後坦承吸食安毒、但否認販毒，訊後遭警方依毒品罪嫌送辦。

▲演員周長輝涉吸安毒遭北市警方逮捕 。（圖／記者張君豪翻攝）

松山警方表示：警方追查轄內7月初一起毒品持有案件，落網犯嫌向警方供述，毒品來源是來自男演員周長輝，警方按兵不動立刻深入追查，經近2個月的佈線蒐證，今天時機成熟，松山警方報請檢察官指揮下，持搜索票前往周長輝新北市三重區住處進行搜索，在其住處搜出5小包安毒及玻璃球吸食器。



▲演員周長輝涉吸安毒遭北市警方逮捕 。（圖／記者張君豪翻攝）

周長輝外型陽光、經常大秀上健身房苦練的好身材。他曾在本土劇中擔任臨演，周長輝常接案擔任模特兒工作，也曾拍過酒品廣告，其臉書中PO出的都是泳池健美身材、出國旅遊等相當陽光的照片，周男還屢屢宣稱做公益，上傳關懷癌童的照片，警方沒想到周長輝形象看似不惡，卻私下吸食安毒並遭控販毒。

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