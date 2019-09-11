職校畢業6年考上台師大　張文憲走上教育之路：要為學生架一把梯子

▲張文憲（前排左二）與科主任、導師、老師、技士、技佐形成相互支援的教學團隊，一起幫助學生爭取更好的未來。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

有人一出世就站上雲端，有人是生在底層；而雲端與底層最大的差異，就在於選擇。「文憲，畢業後你一定要繼續唸書，進一步學習，知道嗎？」從桃園大興商工機械科畢業前夕，導師黃明玉對張文憲說出了這足以改變他一生的一句話。

「我從不知道，原來自己還有選擇。」張文憲出身農家，從小，家人便忙於農事無暇照管，對於他的未來，更無人傾聽、輔導與協助。當張文憲從高中畢業時，對他來說，那就是人生的天花板，只剩工作賺錢以補貼家用這個選項；但是要學校成績優秀的他，就此放下書本，放棄學習，卻心有未甘。

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導師的一句話，讓徬徨無依的張文憲，突然看見了在封閉的天花板外，還有一片遼闊藍天，「繼續唸書」四個字，成為沒有夢想的他一個莫大的夢想，張文憲要用一生去拚搏。以高職生的實力，張文憲其實完全沒有考取大學的信心，幸好，有導師黃明玉的殷殷勸勉，「以你現在的實力，貿然參加聯考只會一再失敗，信心更加消散；你要將準備的時間拉長，有規劃的唸書，才能一舉中第。」

▲張文憲獲得107年師鐸獎。（圖／教育部提供）

為了以時間換取致勝空間，張文憲在當兵3年期間，每天熄燈後，大夥躲進被窩裡休息時，他就會拿著手電筒，在被窩裡偷偷看書。之後進入職場工作，別人午休，張文憲就在唸書，別人放假玩樂，張文憲則挑燈夜讀，終於，高職畢業6年後，張文憲如願考取了台師大工業教育系。

走上教育之路，是張文憲向黃明玉老師致敬。若非當年老師以一句話，將他的未來描繪出來，張文憲不會有夢想，「生活封閉、沒有資源，是底層孩子的共同遭遇，他們不知道自己仍有選擇，只能向命運低頭。」張文憲想和黃老師一樣，幫助其他這樣的孩子，把未來描繪出來。

教育現場裡，學生結構可分為頂端、中段與底層，而張文憲的教育理念，除了拔尖頂端、扶弱底層之外，還要加上「拉拔中間」，「也就是說，我不會放棄任何一個孩子。」

由於張文憲所任職的瑞芳高工，介於都會與山區之間，學生背景多元，當中有許多是有能力向上，但缺乏輔導資源協助的孩子，「這些孩子不是不行，而是缺乏往上爬的動力與契機，」這些有能力、想讀書，但家庭環境不允許的孩子，或是曾因一時考試失敗而喪失信心的孩子，往往吸引張文憲的目光，更想拉他們一把。

▲張文憲帶學生參加節約能源專題製作競賽，榮獲優等獎。（圖／教育部提供）

「拉他們一把，不能單靠一己之力，需要一支團隊共同合作，」在瑞芳高工資訊科，張文憲與科主任、導師、老師、技士、技佐，因理念相同而形成相互支援的教學團隊，一起幫助想唸書的學生，排除萬難，去爭取更好的未來。

一名夜間部學生，在張文憲鼓勵下，到日間部旁聽後發現，原來課程內容如此豐富，吸引他學習成長，他的世界因此被點亮了，未來也有了更多想像。也有學生來日間部上課時，科上老師們特別為他們安排了桌椅，甚至準備好一整套書籍供課堂使用，讓學生驚訝不已。

「孩子心中的星星之火，一旦被點燃，便有可能成為一場森林大火。」張文憲與團隊就是在做點火的工作，而他們的戮力合作，深深影響了學校其他科別，也共組團隊，一起幫助需要「被點火」的孩子。

許多孩子缺乏對未來的想像，是因為沒有爭取未來的自信，就像當年的張文憲一樣。為強化他們的學習自信，張文憲不分寒暑帶著學生四處參加競賽、科展、考取檢定、取得證照，幫助他們在參賽過程中感受老師和同儕的關懷、陪伴與支持，讓自信在愛中滋長。

「從競賽中脫穎而出的孩子，有的現已成為科技公司工程師、國立大學碩士生、博士生…」他微笑地細細數算著。從一個對未來沒有夢想的高中生，到孩子夢想的發動者，張文憲總是說，「孩子有無限的未來，而我只是在為孩子的未來點一盞燈、架一把梯子」對孩子來說，從底層中走出來的張文憲，就是那盞溫暖的燈，通往夢想的梯子。

