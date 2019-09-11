卓榮泰聯繫陳明文談300萬現金　要他主動跟廉政會說明清楚

▲民進黨黨主席卓榮泰。（圖／記者季相儒攝）



記者陶本和／台北報導

針對民進黨立委陳明文日前於高鐵遺落300萬現金案，民進黨主席卓榮泰11日在中常會上主動提及此事，他已跟陳明文聯繫，並希望他能主動向廉政委員會邱主委進行說明，也希望廉政委員會盡速有一個清楚的態度與程序。

卓榮泰下午於中常會上指出，社會輿論高度關心陳明文常委於高鐵遺落現金一案，目前這個案子是嘉義地檢署主動分案，也有其他部分人士提出告發。

卓榮泰表示，蔡英文特別表示過意見，讓司法來調查更為清楚，當事人有機會向社會更清楚說明，我們支持總統這樣的看法，透過司法程序來證明，也對社會各界進行充分的說明，這也是陳常委負責任的態度。

卓榮泰表示，稍早也與陳明文有過接觸，今天他剛好沒辦法出席會議，希望擇期主動向廉政委員會邱主委進行說明，也希望廉政委員會，在邱主委的指揮下可以盡速有一個清楚的態度與程序。

卓榮泰說，為了確保我們黨內廉政委員處理的機制明確存在，且運行良好；其次，針對社會現在關心的議題，民進黨採取正面受理的態度，讓國人清楚瞭解，黨十分正式地來看待這個案子。

卓榮泰也強調，依照廉政會的處理程序，一般有類似、疑似的情形發生，他們都會主動調查，但本案還沒有立案調查，一旦立案之後，將來進行到起訴或審判進行時，廉政調查程序就會停止下來，等到法院進一步確判。

▼陳明文。（圖／記者翁伊森攝）

