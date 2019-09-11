綠營奔鳳辦喊「市政零蛋、高雄完蛋」　下一秒韓國瑜突現身反擊

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

民進黨籍立法委員及高雄市議員至高雄市政府，要求在天下雜誌縣市長施政滿意度調查墊底的高雄市市長韓國瑜出來面對，沒想到話才剛講完沒多久，高雄市長韓國瑜竟突然現身，邀請綠營議員和立委到咖啡廳一起坐下來談，場面一度混亂。

▲高雄市長韓國瑜突現身。（圖／記者洪靖宜攝）

▲綠營立委和議員在鳳山行政中心開記者會。（圖／記者洪靖宜攝）

民進黨立法委員賴瑞隆、劉世芳、許智傑、李昆澤4位立委帶領市議員們到鳳山行政中心舉辦記者會，要求在「天下雜誌縣市長施政滿意度調查」墊底的高雄市市長韓國瑜出來面對，喊出「市政零蛋、高雄完蛋」，更要韓國瑜履行承諾，如果自己做不好要罷免自己。

▲韓國瑜回應民進黨質問。（圖／記者洪正達攝）

沒想到記者會才進入尾聲，韓國瑜卻突然從市長室下來，直接和綠營立委議員們面對面，韓國瑜只說貴賓來了要來接待，邀請大家到咖啡廳喝咖啡聊一聊，此舉也讓現場的人都傻了眼。

雖然雙方好不容易坐下來聊，但綠營立委砲火猛烈，還拿出罷免書要韓國瑜簽，更拿出民調要韓國瑜負責，不過韓國瑜則是表示要為新團隊講話，團隊已經做很多，對於民調尊重，但種種回答讓立委們都不買帳，雙方戰火一觸即發，賴瑞隆不斷強調韓國瑜曾說沒做好做滿要負責，如今要給市民什麼回應，韓國瑜則跳針回應「講完了嗎」，再加上一旁綠營議員也不斷吶喊要韓國瑜下台負責「向高雄道歉」，場面一度失控，韓國瑜則表示還有行程隨即離去。