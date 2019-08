Apple Arcade即將上路！首發遊戲試玩報告出爐

▲Apple Arcade將於秋季推出。(圖/取自蘋果官網)

記者王曉敏/綜合外電報導

蘋果於今年三月一口氣發表了Apple News+、Apple Card、Apple TV+及Apple Arcade四款全新服務,稍早外媒獨家試玩了預計將於今年秋季上線的遊戲訂閱服務Apple Arcade,認為該服務具有相當大的潛力,對喜歡玩遊戲的用戶來說,無論是提供的遊戲還是價格,選擇Apple Arcade都是個明智的選擇。

Apple Arcade為蘋果最新發表的遊戲訂閱服務,此平台將收錄超過百款全新的獨家遊戲,包括來自坂口博信、王友健、Will Wright 等多位知名創作者製作的原創遊戲版本。用戶僅需於每月繳納一定的訂閱費用(預計為4.99美元/月)即可暢玩平台內所有遊戲,且沒有廣告、沒有廣告追蹤,更毋須額外購買並尊重使用者隱私。

據科技網站9to5Mac報導,目前Apple Arcade已開放員工0.49美元(約新台幣15.4元)的價格小額訂閱,並推出1個月免費試用。稍早9to5Mac記者班傑明(Jeff Benjamin)也獨家試玩了其平台上6款遊戲,包括《Way of the Turtle》、《Down in Bermuda》、《Hot Lava》、《Kings of the Castle》、《Sneaky Sasquatch》及《Frogger in Toy Town》。

據報導,每款遊戲的大小將根據類型而有所不同,如《Hot Lava》等旗艦遊戲的大小約為4.7GB,而《Down in Bermuda》這種畫面較為簡單的則僅有72.6MB。每款遊戲都有自己專屬的介紹頁面,內容包括示範影片及遊戲兼容性訊息等。不過報導也提醒,由於目前Apple Arcade仍在開發階段,正式上線後可能還有更動。

《Way of the Turtle》為一款簡單的跑酷風格遊戲,玩家將在遊戲中操控一隻剛結婚的烏龜,而遊戲任務即度過重重障礙找尋在度蜜月的期間妻子失蹤,遊戲除了一般的跑酷,還含有解謎元素。該遊戲可連接搖桿遊玩,但僅使用鍵盤及軌跡版仍能輕易操作。

《Down in Bermuda》為知名密室逃脫遊戲《Agent A-偽裝遊戲》的開發團隊Yak & Co所製作。遊戲主角為飛行員米爾頓(Milton)離開家人穿越大西洋走上冒險之路。遊戲承襲了《Agent A-偽裝遊戲》的繪畫風格,有著大膽的線條及鮮明的色彩。

《Sneaky Sasquatch》是由兩名遊戲開發人員所組成的RAC7工作室所推出的動作冒險遊戲,玩家將在遊戲中控制主角在營地中尋找食物,並避開各式各樣的遊戲NPC。報告中寫道,雖然在遊戲開發階段將遊戲相互比較並不公平,不過他認為該遊戲為6款遊戲中最完整的。

《Hot Lava》是由獨立開發者Klei Entertainment製作,為一款第一人稱視角遊戲,目前已在Steam上展開搶先體驗。其玩法與先前在歐美地區兒童間流行的「地板有岩漿」(The Floor is Lava)遊戲相同,玩家須控制在遊戲中的學校、家庭等環境中找到立足點,避免被岩漿燙到。該遊戲在設定中可支援搖桿,但目前在Apple Arcade中僅可使用滑鼠及鍵盤操控。

報導指出,Apple Arcade具有很大的潛力,但目前尚不清楚蘋果將如何在各個平台上將每個遊戲維持一致的遊戲體驗。另外還有設備支援問題,因為這些設備的功能可能會有很大差異,班傑明使用2019年的MacBook Pro玩《Hot Lava》時,在操作方面著實不太順暢,他認為該遊戲使用iPad或iPhone等設備遊玩可能表現更好。

班傑明於文末寫道,在試玩中《Hot Lava》等遊戲的質量令其印象深刻,特別是《Sneaky Sasquatch》,必定一推出就會受到歡迎。「即使Apple Arcade上只有25%的遊戲與這些遊戲一樣出色,依然可以玩到大量優秀的遊戲,且價格比一些3A級遊戲大作更便宜。」