國防報告書揭露共軍飛航訓路線、飛彈涵蓋範圍　戰略已改「主動先制」

▲國防部公布108年國防報告書。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

國防部11日上午發布2019年國防報告書，一改過去文字敘述，以圖像化的方式呈現，說明「濱海決勝」、「灘岸殲敵」的「整體防衛構想示意圖」。其中，更揭露中共軍機飛訓途徑、目的，在戰略上，也從過去的「被動反擊」轉向「主動先制」。

國防部於上午舉行記者會，公布最新版的中華民國國防報告書，也包括出版的漫畫版本。而這也是報告書首次發布防衛固守、重層嚇阻的「整體防衛構想示意圖」。

內容指出，在海、陸軍於「濱海決勝」、「灘岸殲敵」階段，各類反制敵軍的防空飛彈、戰車、水雷與艦艇，以及無人機、陸航與戰機外，也包括：天弓、愛國者、雄二、雄三等飛彈。

▼2019年國防報告書內容。（圖／記者陶本和攝）



另外，值得關注的是，在本次報告書中，也揭露出，中共軍機飛訓的途徑、目的，包括在日本海、西太平洋、宮古島、南海、巴士海峽等區域的航訓路線圖。

在中共的軍事戰略方面，在不同領導人，以及軍事能力提升等原因下，已從過去「被動反擊」轉向「主動先制」。

另外，報告書的內容，也揭露共軍的各型飛彈射程、涵蓋範圍的圖示，除射程1600公里以內的中短程飛彈外，同時公布「東風26」、「空射攻陸巡弋飛彈」等射程達4000公里的飛彈。

▼2019年國防報告書內容。（圖／記者陶本和攝）



▼2019國防報告書揭露共軍各型飛彈範圍。（圖／記者陶本和攝）

