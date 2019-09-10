侯友宜第一次施政就上手！滿意度六都第2、全國第7　破國民黨14年新北紀錄





▲侯友宜。（圖／新北市捷運工程局）

記者袁茵／台北報導

距離2018年九合一大選已經超過半年時間，根據最新公布的縣市首長施政滿意度調查，新北市長侯友宜以新任首長之姿奪得第7名，同時在六都排名中也拿下第2名，而這也是國民黨在台灣頭執掌14年以來，從台北縣到新北市拿下的最佳成績，甚至超越了前新北市長朱立倫。

根據《天下雜誌》10日公布的最新民調指出，新聞聲量超高的明星級縣市長治理能力不受肯定，且有意參選總統的北、高市長柯文哲和韓國瑜，滿意度在22個縣市首長中，分居第20名（倒數第3）和22名（倒數第1）。

若以六都排行來看，第1名是桃園市長鄭文燦，第2名是侯友宜，接下來則依序是台南市長黃偉哲、柯文哲、台中市長盧秀燕，以及墊底的韓國瑜。

值得一提的是，侯友宜可說是「第一次當市長就上手」，在22個縣市排行部分，第一次當市長就躍上第7名、六都排名弟弟二，這個成績除了是國民黨在新北（台北縣）執政14年來所拿下的最佳成績外，侯友宜甚至也超越了前新北市長朱立倫。

事實上，侯友宜上任半年多來，一直全力在拼市政，也非常努力做到過去縣市長做不到的事情，例如，拆除五股垃圾山佔用國有地違建、查辦非法廠商、拆除數十年來無法解決的海砂屋，光是今年就有80多案，以推動都市更新案，下令回填淡水藍天市場廢棄工程坑洞、推動無煤城市等。

對於侯友宜施政滿意度大放異彩，台北市長柯文哲受訪時也表示認同，他在8月曾經大讚侯友宜做事認真誠懇，也沒傳出貪污，非常進入狀況，這樣的政治人物風格是他最喜歡的。

▼全台縣市首長施政滿意度排名。（圖／天下提供）