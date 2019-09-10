影／時代力量證實：擬評估自提總統人選　黃國昌是選項之一

記者楊蕓／台北報導

時代力量10日召開記者會，秘書長吳佩芸表示，對於2020大選是否自提人選，時代力量將審慎評估討論，「徵召時代力量立委黃國昌也是選項之一」，接下來將送交決策委員會討論，再送交黨代表大會決定。

▲黃國昌。（資料照／記者林敬旻攝）

吳佩芸表示，時代力量在2016年獲得選民的支持，取得2020大選總統候選人提名的資格，對於選民的託付，時代力量將審慎評估討論，「黨中央秘書處也將針對選情進行分析，並提出具體的人選，徵召黃國昌委員也為考量選項之一」，接下來將送交決策委員會討論，再送交黨代表大會決定。

另一方面，時代力量今也宣布正式提名賴嘉倫代表時代力量參選新北市第十二選區立法委員選舉。吳佩芸表示，新北市第十二選區幅員廣大，但賴嘉倫已有多年在地服務經驗，勤跑基層，相信一定能在選民的支持下順利黨選。

傳出民進黨鎖定前民進黨立委賴勁麟之女、有「太陽花女戰神」之稱的賴品妤參選新北市第十二選區立委。吳佩芸則回應，對於各政黨下一步要如何走，時代力量都樂觀以對。

吳佩芸表示，會繼續努力延續與民進黨對談的基礎，「目前兩黨主席幕僚尚未有最新消息」，她也再次公開邀請民進黨秘書長羅文嘉展開秘書長層級的對談，像是選區、政策、候選人等議題，至於對談形式是否要公開，可以再做討論。