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影／男老師提水桶強制卸妝！校門口「大手猛擦」國中妹嫩臉...毛巾泡2秒換下一人

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記者蔡儀潔／綜合報導

懵懂的少女逐漸開始注重外表，學化妝打扮自己，貴州某國中卻爆出，男老師提水桶，在校門口幫多名女學生卸妝的事件，引起網友熱議。校方今（11）日回應，此事確實發生在開學期間，由於大部分學生為留守兒童，缺乏家庭引導，這才採用這種方式。

▲▼ 老師卸妝。（圖／翻攝自搜狐視頻）

▲女學生排隊被卸妝。（圖／翻攝自搜狐視頻）

一段「老師給女同學卸妝」的影片近日在網路瘋傳，畫面可以看到，一位中年男老師將綠色的水桶放在地上，一旁有十多名女學生排著隊，他拿起毛巾大力抹同學們的臉，然後洗洗毛巾，繼續幫下一個人卸妝，邊擦邊說「學生就要有學生的樣子」。大多數女學生表示不情願，試圖捂著臉蒙混過關，但都被一旁拍片者及時攔下斥責。

校方今日回應說，校內7、8成的學生為留守兒童，缺少家庭引導，導致他們審美觀和價值觀有點偏激，出現了化濃妝的現象，而且是一個學生帶動一波學生，這種情況已經氾濫，儘管多次禁止但效果都不好，才採取這種手段，「這次方法可能有點過了，但是是為了對孩子負責。」

▲▼ 老師卸妝。（圖／翻攝自搜狐視頻）

▲一桶水要洗一群人。（圖／翻攝自搜狐視頻）

此事登上微博熱搜，閱讀數達到3.4億，不少網友表示出發點是好的，但是手段太激烈，「老師簡直像抹桌子，擦完還抓住女生頭髮往旁邊一甩，極其不尊重人」、「沒有女老師嗎？或者讓小孩子自己去洗，一桶水一塊抹布洗多少人？」、「可以每個人自備濕紙巾，然後老師在門口看著，擦一個進一個」、「最後一個女生好慘 用一桶污水」。

也有網友表示反對，「我覺得女學生化個妝什麼也沒什麼，青春期誰不愛美」、「學生要有學生樣，學生應該是什麼樣？灰頭土臉，800度近視，滿頭是油的那種嗎？」、「化妝怎麼了，化妝就是壞學生了？有尊重過學生嗎」。

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