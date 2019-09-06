悲悽歲月！少女慘被狼舅性侵　接著母病死父坐牢...她叛逆4年才吐實情

▲少女遭狼舅後，因母親過世、父親坐牢，拖了4年才向社工說出受辱往事。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者劉昌松／台北報導

新北市1名少女在2014年間，遭同房共寢的舅舅性侵，母親得知後怒斥狼舅，父親則動手痛打他一頓，但後來少女母親過世、父親因案坐牢，少女接受安置時，再次向社工吐露遭性侵一事，狼舅到案僅坦承因酒醉「摸了一下」，但台北地檢署仍依少女與在監父親證詞，依加重強制性交罪嫌起訴狼舅。

檢方調查，這名狼舅2014年間北上借住當時剛上國中的少女家中，少女家裡沒有多餘空房，少女母親看女兒年紀還小，應無顧忌，就讓女兒和舅舅一起睡，沒想到當天晚上，舅舅利用外甥女年幼可欺，不顧外甥女抗拒，強行性侵得逞。

少女事後就將遭狼舅性侵一事，告訴母親，但事隔沒多久，少女母親過世，父親則入監服刑，正值叛逆期的少女則因案進了少年法庭，由社福單位接手安置，少女經社工輔導，主動說出曾遭性侵的往事。

狼舅被婦幼警察隊移送後，僅坦承當時因喝了酒，摸了少女的身體，否認性侵，但檢警提訊在監服刑的少女父親，證實當年從少女母親那裡得知後，曾對妻舅一陣拳打腳踢告知的往事，檢方認定少女指控可信，將狼舅起訴。

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