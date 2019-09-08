　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

4歲起遭性虐待！她被逼出「2500種人格」聯手控獸父惡行…重判45年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼4歲起遭性侵，她分裂出2500個人格將親父送上法庭。（圖／翻攝自臉書／Jeni Haynes）

▲ 海恩斯家搬到澳洲前的合照，珍妮佛當時4歲。（圖／翻攝自臉書／Jeni Haynes）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲多年前發生一起驚悚的案件，一名狠心的父親7年間持續性侵自己年幼的女兒，以至於女兒分裂出數千種人格，親手將他送上法庭。這名男子日前因多達25項罪名被判刑，恐怕得在獄中度過餘生。

現年74歲的理查（Richard Haynes）涉嫌在1974年至1981年間虐待女兒珍妮佛（Jennifer Haynes），6日在新南威爾斯州地方法院試圖撤回自己在審判中做出的認罪答辯，但被駁回，被判45年有期徒刑，須服滿33年才可假釋，代表他得等到超過100歲才能獲釋。

海恩斯一家人1974年搬到澳洲時，珍妮佛只有4歲。此後長達7年間，理查不斷性侵及猥褻珍妮佛，直到他們搬回英國。理查的暴行經常導致珍妮佛出血、小便或短暫昏倒，甚至對著哭泣的珍妮佛洗腦，「這是妳應得的」、「妳喜歡被虐待」。理查還曾經對珍妮佛說，「這對我來說比妳還痛」、「媽媽不想要妳。如果妳告訴她，她會死，那就會是妳的錯。」

珍妮佛必須終生帶著結腸造口袋生活，隨時提醒她父親噁心的罪行。理查帶來的傷害除了下巴韌帶鈣化、永遠無法生育，珍妮佛還被診斷出俗稱多重人格的解離性身分疾患（Dissociative Identity Disorder，DID），約有2500個人格。

珍妮佛4歲至11歲間遭到父親百般虐待，但直到39歲才鼓起勇氣報警。她在今年5月以其中30多個人格的名義發表一份長達17頁的受害者陳述，提及那7年間的恐怖經歷及傷害。法官將珍妮佛的多重人格稱為「複雜的應對機制」，是她生存下去的方式。

理查2017年2月從英國被引渡回澳洲受審，犯行嚴重到人們擔心陪審團會受到心理創傷。法官指控，再重的判決都比不上他墮落且可惡的罪行。

另一方面，身為一名性侵兒童案受害者，珍妮佛擁有不被公開身分的權利。但若她這麼做，父親也會保持匿名，因此選擇鼓起勇氣將這起事件公諸於世。珍妮佛說道，她想讓父親入獄，「讓每個人都知道他做了什麼。」

ET快訊
快訊／韓國瑜新北造勢「鳳飛飛」暖場　主辦單位喊現場破25萬
Live／韓國瑜造勢10萬紅潮再現新北　「浪子回頭」2020
23歲妹懷孕6月…超音波一看「胎兒甜笑、做鬼臉」　醫皺眉：孩
颱風琵琶最快周二生成！　一張圖曝「中秋天氣」變數：北東先變天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

TripAdvisor飯店「5星好評」被爆灌水！　「開羅最佳」假好評高達8成

英大臣閃辭…強生火速宣布新人選！　留歐陣營再出線

5級颶風多利安「時速320公里暴風」肆虐巴哈馬　汪洋街道漂來屍體、死狗

特權爭議狂爆！南韓近半民眾反對曹國任法務部長　文在寅料明公布結果

法西今晚襲日本關東　「歷史性豪雨」取消171航班、JR東日本停駛

4歲起遭性虐待！她被逼出「2500種人格」聯手控獸父惡行…重判45年

8歲男童被美洲獅啃頭拖走！　撿「1根樹枝」擊退大貓活命

懷孕12周出血！妙齡女嘔吐+腹部腫脹　檢查肚裡竟藏「一串葡萄」　

快艇雷納德姊姊賭場涉搶劫「打死老婦」　檢警要求不得保釋

異鄉求醫辭世！辛巴威前總統遺體明起程歸國　女兒現身新加坡

空姐唱《傻子》淘汰蕭敬騰師妹　 林宥嘉：沒想到這麼會唱！

網戀7個月...初見女友卻車禍癱瘓　男照顧3年不離棄：等她康復要娶

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

「暌違16年」首批山竹通檢疫！家樂福144盒搶先賣...網瘋：來搶

素人選手一開口驚艷林宥嘉　陷抉擇：很好聽欸！怎麼辦！？

被歧視...16歲少年心中是個女生 他瞞父扮女裝做自己：更有自信

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

11歲女孩自彈自唱徐佳瑩《出口》　周湯豪親送擁抱：我非常喜歡她的表演

到底啥「意思」？中文含意太難懂 多音多義超複雜網崩潰：求翻譯

女選手《親愛的那不是愛情》唱一半忘詞　李榮浩揪失誤：你剛才中間怎麼了？

TripAdvisor飯店「5星好評」被爆灌水！　「開羅最佳」假好評高達8成

英大臣閃辭…強生火速宣布新人選！　留歐陣營再出線

5級颶風多利安「時速320公里暴風」肆虐巴哈馬　汪洋街道漂來屍體、死狗

特權爭議狂爆！南韓近半民眾反對曹國任法務部長　文在寅料明公布結果

法西今晚襲日本關東　「歷史性豪雨」取消171航班、JR東日本停駛

4歲起遭性虐待！她被逼出「2500種人格」聯手控獸父惡行…重判45年

8歲男童被美洲獅啃頭拖走！　撿「1根樹枝」擊退大貓活命

懷孕12周出血！妙齡女嘔吐+腹部腫脹　檢查肚裡竟藏「一串葡萄」　

快艇雷納德姊姊賭場涉搶劫「打死老婦」　檢警要求不得保釋

異鄉求醫辭世！辛巴威前總統遺體明起程歸國　女兒現身新加坡

U18冠軍戰／余謙6.2局手指破皮退場　林昱珉中繼飆K

快訊／韓國瑜新北造勢「鳳飛飛」暖場　主辦單位喊現場破25萬

U18世界盃／不靠大砲全壘打　中華長打率仍列6強最高

20萬民眾湧入　耗資1千億「橫向摩天大樓」重慶來福士開幕

TripAdvisor飯店「5星好評」被爆灌水！　「開羅最佳」假好評高達8成

出勤找不到車救護　消防員大喊「奈嘸車？」騎鐵馬上陣

台北公開賽／大馬雙蔚組合三局大逆轉　化解南韓5冠軍點捧冠

台中建商信心有多強　7月建照量年增3倍

英大臣閃辭…強生火速宣布新人選！　留歐陣營再出線

紐約時裝周／王珞丹露側乳尬李玟　宋慧喬緊包甜看RALPH LAUREN

國際熱門新聞

機上廁所外苦等10分鐘　驚見1..

遊客爽吃「沙威瑪」　一看帳單花..

光頭男參加朋友婚禮　女友穿白紗..

她遭繼父性侵12歲懷孕！鬼媽抓..

機師遲未現身　「專業乘客」自願..

夫妻15年連生10男　終產下女..

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸..

小三誘滾床　下秒拿花剪切男友下..

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

少年扮柯南　用GoPro破27..

布偶貓額頭長GG　9歲仍無人認..

他忙工作8年　妻來電：兒子死了

長髮女超狠虐狗　把幼犬「眼睛+..

灰色迷你馬上飛機！乘客嗨翻狂拍..

更多熱門

相關新聞

40歲園丁被吸進碎木機　滿地血水

澳洲雪梨林菲爾德（Lindfield）於7日早上傳出一起可怕的工安意外，40歲斐濟籍的園丁薩穆拉（Samuela Cirivakayawa）正在學校圍牆外修剪樹木，疑似不小心被吸進碎木機（Wood Chipper）裡面，當場慘死，只在現場留下滿地血水。新南威爾斯州（New South Wales）警方目前尚未透露更多資訊，但是已經通知勞工保護相關單位，並著手準備驗屍報告。

2男1女「扮刑警登門查案」撂狠話洩底

她遭繼父性侵12歲懷孕！鬼媽抓去墮胎

牠們交配太頻繁　繁殖季後精盡慘死

女大生悔獻身　一碗麵讓苦主逆轉

關鍵字：

性侵未成年強制性交多重人格紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

8歲女童買「威而鋼」！母親哽咽曝真相

女自備便當盒打包好市多碎洋蔥　被拍公審惹議

紅茶店老闆外送撞死　潮州人淚別

網公認「最討厭女生Top10」！他見第2名崩潰

帥警抓逃犯慘遭「砍頭」　10天後結婚

松田康博重開fb發聲明：祝福台灣

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

外送員爬6樓狂譙！開門瞬間超羞愧

高二妹勞動換愛心餐！班導：妳最後盛　姐聽原因心碎

25歲大眼妹吸電子煙3年！「大量吐血」3器官感染

路易莎分店狂冒　網全好奇紅什麼

愛吃生魚片！他3年後肝臟「被吃掉」

薛定岳殉職第11天　女友忍淚發文

辣姐看30年摩鐵嘆客「水準變好差」

電子煙更毒...蔡依林驚：我全世界最後知道？

更多

最夯影音

更多

空姐唱《傻子》淘汰蕭敬騰師妹　 林宥嘉：沒想到這麼會唱！

網戀7個月...初見女友卻車禍癱瘓　男照顧3年不離棄：等她康復要娶

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

「暌違16年」首批山竹通檢疫！家樂福144盒搶先賣...網瘋：來搶

素人選手一開口驚艷林宥嘉　陷抉擇：很好聽欸！怎麼辦！？

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面