4歲起遭性虐待！她被逼出「2500種人格」聯手控獸父惡行…重判45年

▲ 海恩斯家搬到澳洲前的合照，珍妮佛當時4歲。（圖／翻攝自臉書／Jeni Haynes）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲多年前發生一起驚悚的案件，一名狠心的父親7年間持續性侵自己年幼的女兒，以至於女兒分裂出數千種人格，親手將他送上法庭。這名男子日前因多達25項罪名被判刑，恐怕得在獄中度過餘生。

現年74歲的理查（Richard Haynes）涉嫌在1974年至1981年間虐待女兒珍妮佛（Jennifer Haynes），6日在新南威爾斯州地方法院試圖撤回自己在審判中做出的認罪答辯，但被駁回，被判45年有期徒刑，須服滿33年才可假釋，代表他得等到超過100歲才能獲釋。

海恩斯一家人1974年搬到澳洲時，珍妮佛只有4歲。此後長達7年間，理查不斷性侵及猥褻珍妮佛，直到他們搬回英國。理查的暴行經常導致珍妮佛出血、小便或短暫昏倒，甚至對著哭泣的珍妮佛洗腦，「這是妳應得的」、「妳喜歡被虐待」。理查還曾經對珍妮佛說，「這對我來說比妳還痛」、「媽媽不想要妳。如果妳告訴她，她會死，那就會是妳的錯。」

珍妮佛必須終生帶著結腸造口袋生活，隨時提醒她父親噁心的罪行。理查帶來的傷害除了下巴韌帶鈣化、永遠無法生育，珍妮佛還被診斷出俗稱多重人格的解離性身分疾患（Dissociative Identity Disorder，DID），約有2500個人格。

珍妮佛4歲至11歲間遭到父親百般虐待，但直到39歲才鼓起勇氣報警。她在今年5月以其中30多個人格的名義發表一份長達17頁的受害者陳述，提及那7年間的恐怖經歷及傷害。法官將珍妮佛的多重人格稱為「複雜的應對機制」，是她生存下去的方式。

理查2017年2月從英國被引渡回澳洲受審，犯行嚴重到人們擔心陪審團會受到心理創傷。法官指控，再重的判決都比不上他墮落且可惡的罪行。

另一方面，身為一名性侵兒童案受害者，珍妮佛擁有不被公開身分的權利。但若她這麼做，父親也會保持匿名，因此選擇鼓起勇氣將這起事件公諸於世。珍妮佛說道，她想讓父親入獄，「讓每個人都知道他做了什麼。」