老人公寓濺血！73歲亞裔婦借錢卻拿不回　抄磚塊砸死8旬鄰居

▲馬里蘭州亞裔婦人拿磚頭打死鄰居。（圖／翻攝自independent）

記者錢玉紘／綜合報導

美國馬里蘭州的長者公寓「Emerson House」發生住戶攻擊事件，73歲的亞裔婦人吳春容（Chun Yong Oh，音譯）用磚頭打死82歲的鄰居朴華車（Hwa Cha Pak，音譯），之後自己報警。警方調查，兩人疑似有金錢糾紛，吳春容將以謀殺罪被起訴。



這起事件發生在馬里蘭州布萊登斯堡鎮（Bladensburg），9日早上， 吳春容拿起磚塊猛力狂打自己的鄰居，朴華車當場死亡，大約7點15分時，吳春容自行打電話報警。警方到場時，吳春容坐在屍體的旁邊，朴華車的上半身有多處傷痕，救護人員到現場時就已經死亡。

警方調查發現，兩名長者是長期的朋友，當天早上疑似因金錢發生爭執，消息人士指出，吳春容借給朴華車幾萬塊錢，但朴一直遲遲不還錢，兩人常因此事吵架。但詳細的動機與案情還有待釐清。

喬治王子郡（Prince George’s County ）警局表示，吳春容已經被逮捕，將被以一級與二級謀殺罪起訴，不得保釋，將於當地時間10日出席聽證會。

「Emerson House」的住戶巴瑞特（ Jackie Barratt ）難過表示，她跟朴華車很熟，甚至還學了韓文跟對方打招呼，「她是個笑口常開的人，而且很可愛，大家都很喜歡她」。