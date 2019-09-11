蘋果發表新品刺激股價上小漲1％！道瓊升73點　連續上揚5天

▲美股三大指數10日收盤後，變動不大。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國股市10日收盤時，三大指數變動幅度不大，道瓊指數升73點或0.28%，收報26,909點，已經連續5天上揚，標普指數上少於1點，收在2,979點，那斯達克指數小跌3點0.04%，收報8,084點。而投資人多半聚焦於蘋果的秋季新品發表會。



焦點個股方面，蘋果發表會上宣布推出iPhone 11系列3款新手機，且相較前代價格變便宜，還有 10.2吋的第7代iPad、Appple Watch Series 5等新產品，全日股價上升超過1%，收在216.70美元，另外，由於蘋果宣布推出全新的Apple TV+影視服務，連帶衝擊到了主要對手Netflix，讓Netflix股價急挫2.16%。

德州總檢察長 帕克斯頓（Ken Paxton）在9日宣布，由50為檢察總掌組織的調查團隊，將參與調查Google涉嫌違反「壟斷法」一案， Google 母公司 Alphabet開盤走跌近 0.3%，收盤時拉回小漲0.036%。另外，速食業者「Wendy's」宣布要投資2000萬美元，在全美推出早餐服務，股價全日下跌10.21%。

美國勞動部上周宣布，非農就業工作僅增長13萬個，，比起市場預期的15萬個還要差，失業率維持3.7%左右，不過薪資上漲幅度比預期的高，大約上漲了0.4%，為股市的積極訊號。