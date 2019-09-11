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孫女披婚紗特地飛來　百齡嬤拍下系列合照後安詳辭世

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▲美國一名新娘和奶奶感情深厚（圖／取自免費圖庫pixabay／示意圖）

▲美國一名新娘和奶奶感情深厚（圖／取自免費圖庫pixabay／示意圖）

實習記者周依儒／綜合報導

婚姻是人生大事，身為主角的新郎新娘自然都希望自己身邊最重要的親朋好友能一同見證。美國準新娘泰拉〈Tara Foley〉因為自己的奶奶年事已高，無法參加婚禮，因此，她遠從德州帶著婚紗到佛羅里達，並安排了攝影師捕捉下和奶奶的珍貴畫面，共享結婚的喜悅。

▲美國新娘Tara Foley（圖／翻攝自Facebook／Tara Foley）

▲美國新娘Tara Foley（圖／翻攝自Facebook／Tara Foley）

高齡102歲的史黛西亞〈Stasia Foley〉與孫女泰拉感情非常要好，得知孫女即將在6月嫁為人妻時，興奮地向療養院的醫療人員表示自己的夢想就是參加孫女婚禮。但史黛西亞實在年紀已高，再加上心臟無法負荷飛行，因此只能忍痛放棄參加。

泰拉為了完成奶奶的願望，因此準備了一個驚喜，她帶著婚紗飛到佛羅里達找奶奶，並安排攝影師同行，替她拍下了一系列和奶奶的珍貴合影。泰拉表示，「我覺得那天我比過往的每一天都更親近他，就好像我們只是相視著笑，完全不知道有攝影機一樣。」然而就在拍攝後27天，史黛西亞奶奶就安詳地離世了。

6月時，泰拉如期舉行婚禮，她也拿出了和奶奶的驚喜照片，家人都感到驚訝不已，泰拉說，「他們都被震驚到了，覺得難以置信，並且開始哭泣，因為這對我們每個人來說都意義重大。」

婚禮舉行完成後，泰拉將此事分享到Facebook並寫下，「文字無法描述這些回憶對我來說有多重要，我也會永遠珍惜，奶奶的笑容和笑聲將會永遠在我腦海裡，我們之間的愛也會永存在我心中。」此篇貼文也已超過175萬人點讚，許多網友為此感動不已。

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