真愛！74歲阿公被21歲嫩妹「戴綠帽」　仍然堅持把她娶回家

實習記者羅明輝／綜合報導

塞爾維亞21歲女生米莉亞娜（Milijana Bogdanovic）因為和社區74歲阿公米洛伊科（Milojko Bozic）大談「爺孫戀」，還在節目爆料對方「老當益壯、技巧好」而廣為人知。儘管交往過程中米莉亞娜一度被爆劈腿，感情亮起紅燈，不過米洛伊科最終仍選擇原諒對方，2人並於7日在親友及全國民眾的見證下，結為連理。

根據英國《太陽報》報導，由於當地教堂無法替「年齡相差15歲以上」的伴侶證婚，這對相差53歲的「爺孫戀」情侶最後決定直接到戶政所做登記，並將婚禮辦在戶政所前面，還邀請了親友一同參與他們的人生大事。整場婚禮也通過電視台，在全國直播。

▲ 相差53歲的米洛伊科與米莉亞娜在戶政所前舉行婚禮 。（圖／翻攝自Instagram／milojkobozic）

米莉亞娜表示，自己的父母還有米洛伊科3名分別40、35、30歲的小孩，都沒有出席婚禮，「雖然大部分家人都無法諒解這段感情，我的爸媽也沒有來，不過媽媽還是有傳一條訊息來祝福我。」

「我覺得自己實在是太幸福，幸福到流淚了。當然我不是真的在哭泣，但眼眶就是留下了淚水。我真的很想證明我跟米洛伊科之間的愛情是真實的，不是人們口說的『為了想紅做出的手段』。」米莉亞娜說道。

她也補充，自己很期待接下來的洞房夜，「雖然米洛伊科的背部受傷，但他還是能表現好，我相信夜晚一定會很瘋狂。」至於兩人婚後的下一步計畫，米莉亞娜則透露，他們預計將會前往希臘，展開蜜月之旅，。

▲ 米洛伊科可說是看著米莉亞娜長大。（圖／翻攝自臉書／Milijana Božić）

據了解，住在同個社區的米洛伊科可說是看著米莉亞娜長大，直到有次米洛伊科動完心臟手術後，米莉亞娜負責當他的看護，卻意外了擦出愛的火花，發展成「爺孫戀」。今年年初，2人因為在電視真人秀公開放閃，甚至做出超親密舉動，引起熱議，成為了家喻戶曉的紅人。

雖然在米洛伊科被淘汰後，米莉亞娜被爆料出軌，與一名35歲的已婚男子亞利山德（Aleksandar Pozgaj）曖昧，但她堅稱，自己與亞利山德只是親密的友人，2人都只是嘴巴上說說，並不會有更進一步的發展。至於米洛伊科，在氣消之後，他也選擇原諒米莉亞娜，並堅持要與愛人結婚，不被阻礙打倒。