快訊／馬英九10分鐘快閃　巧妙錯開韓國瑜「零互動」

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜10日北上出席國民黨台北市里長授證典禮，前總統馬英九也應邀出席，活動18時開始，地點在大直點華5樓。原本這是繼8日新北造勢大會後，兩人再度同台，馬英九在17時50分提前抵達現場，卻待不到10分鐘就離開，韓國瑜約在18時抵達，進入會場時馬英九已經離開，兩人巧妙錯開零互動。

國民黨台北市黨部9月10日晚間舉辦「台北市里長服務促進會」成立暨授證大會，除了黨主席吳敦義將為282位黨籍里長授證，總統提名人韓國瑜北上參加，另邀前市長馬英九、郝龍斌、8位立委提名人同框，營造北市藍營大團結。

▲高雄市長韓國瑜出席國民黨台北市里長服務促進會授證典禮。（圖／記者林敬旻攝，下同）

不過，馬英九在17時50分提前抵達現場，到場後支持者歡聲雷動，他也逐桌向參加的里長致意，但沒有坐下，約10分鐘左右，搭電梯下樓。韓國瑜則約在18時抵達，進入會場時馬英九已經離開，兩人巧妙錯開，兩人同場不同台。

被問到是否是故意不見韓國瑜？馬英九離開活動時僅回應要趕下一個行程，隨即搭車離去。而原本放在桌上的馬英九桌牌也被換掉，改成前台北市議會議長吳碧珠。

馬英九辦公室表示，確實對8日晚間的情況感到錯愕，但不會放在心上，除請韓國瑜繼續加油外，也建議未來幕僚作業應更嚴謹，馬英九會盡一切力量、用各式各樣方式為韓國瑜輔選，「不會降低為韓國瑜造勢意願。」

馬英九辦公室指出，馬英九原本預期會遇到韓國瑜，但因現場人潮及媒體眾多，兩人沒有遇上，相信以後還有機會碰面。

國民黨主席吳敦義約在18時20分抵達現場，與韓國瑜一同頒發282位黨籍里長授證，兩人皆未用餐，約在20時左右離開現場。

▲▼馬英九桌牌被抽走，換成吳碧珠。



