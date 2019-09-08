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陳佩琪酸民進黨選舉「操作反中再抹紅」　憑執政優勢推旅遊補助

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▲▼台北市長柯文哲妻子陳佩琪出席聯合醫院活動。（圖／記者季相儒攝）

▲台北市長柯文哲妻子陳佩琪。（資料照／記者季相儒攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲夫人8日在臉書發文感嘆，柯文哲是一個不怕辛苦的人，去年選戰開始有人質疑他台灣價值後，她才深感政治路之難行，還暗諷民進黨選舉，只要操作「反中、保台」，然後再強調只有自己有能力守護台灣，最後再把和自己不同顏色的人通通抹成紅的，就十拿九穩了。

陳佩琪提到，過去當醫生時，對政治生態不會注意， 有時同事聚在一起聊天，每個人七嘴八舌地闡述自己的政治傾向，不管爭的有多面紅耳赤，遇到病人危急時，大家卯起來救人，不會再有人注意到你的顏色，「直到去年底一場操弄台灣價值的地方選舉，我才慢慢學習到政治是什麼東西了」。

陳佩琪表示，去年底的一場選戰，她也悟出選舉要贏的方法，其實好像不難，不管中央或地方選舉，要贏很簡單，只要操作「反中、保台」，然後再強調只有自己有能力守護台灣，最後再使出一招，把和自己不同顏色的人通通抹成紅的，這樣要贏就十拿九穩了。

陳佩琪還酸說，「當然有執政優勢的人， 還有旅遊補助或前瞻計畫可以利用」，沒執政優勢的人，就沒這招可用；也她想到了台北市的重陽敬老津貼，去年底幫柯跑選舉行程時，每場都有一個人會出來嗆她：「叫妳老公把錢還給我啦！」

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