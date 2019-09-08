餅店老闆接訂單…竟被當成「跑腿小弟」！　奇葩客人：順便幫我到菜市場買雞肉

▲客人竟然要求幫忙買雞肉，否則就不買大餅了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



記者黃可昀／綜合報導

一名販賣東北大餅的老闆日前接到客人電話，對方預定1片大餅，25分鐘後會過來拿，接到訂單的老闆正要開始準備時，客人突然又說了一句，「順便幫我到旁邊菜市場買一盒雞肉」，讓他頓時啞口無言，想不到賣大餅竟然還要兼職跑腿服務。

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餅店老闆在臉書社團《爆廢公社二館》表示，當他向客人說完「好的，一片大餅50元。」對方竟回應，順便到菜市場幫忙買一盒雞肉，讓他有點錯愕地說，「不好意思！我沒有代購服務喔！」本來以為客人會就此打退堂鼓，沒想到卻厚臉皮地說了一句，「你不幫我買鷄肉我大餅就不買了！」讓他氣到直接取消訂單。

▲客人還要老闆「順便」到菜市場內代買。（示意圖／記者姜國輝攝）



對於這位客人的奇葩要求，其他網友紛紛表示，「還代購勒要不要送上府？」「你要告知他，代購費用加三成就可以順便買！」「把你當ubereat了！」「各種無底線的奧客。」「他為什麼不叫旁邊賣雞肉的，來幫他先買一份大餅呢？」「 恩…不是要來拿了，順便去旁邊買不會？」

有不少類似經驗的人也指出，「我以前也遇過，外送咖啡還叫我幫她去7-11買報紙。」「我記得以前在飲料店上班的時候，有一個客人叫飲料外送，還要我們幫他買菸、買便當的。」「我們也遇過，外送叫我們『順便』拿Pizza還有買菸的。」「上次客人要外送炸雞桶，還叫我順便去隔壁麵包店買10個麵包，後來我都給他拿最貴的，就再也沒叫我們代買了。」

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