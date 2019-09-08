5000元早餐遭棄單！彰化和美佛心老闆全部送出　民眾讚：太有愛

▲謝姓民眾受託將早餐拿到公園發送，暖心舉動獲得民眾大讚。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／彰化報導

彰化和美鎮一家早餐店8日上午接了熟客5000元的訂單，訂購炒麵、三明治及漢堡等60份餐點，但客人卻遲未出面取餐、也聯絡不上對方，潘姓老闆擔心浪費食物，決定免費贈送給有需要的人，委由親友在臉書社團《彰化人大小事》公告，讓民眾享用到一份溫暖的愛心早餐，暖心舉動也引起民眾讚聲不斷。

謝姓民眾8日在《彰化人大小事》PO文，「親愛的市民們，由於早餐店被團購棄單，有肉燥麵、三明治等免費發送，如果有需要的市民可到金馬公園溜冰場旁免費領取，或幫忙配送給有需要的朋友們，感激不盡。」

▲▼現場發送漢堡、炒麵等餐點，小朋友大口大口吃著，相當開心。

謝男表示，兄嫂經營的早餐店上週接獲一名熟客訂單，預定今早八點半要取餐，未料到了時間仍未見對方現身，打電話也沒有接，老闆秉持不想浪費食物的精神，委由謝協助PO文發餐，並請當地里長協助，將早餐發送給需要的里民或弱勢民眾。

謝男指出，老闆面對客人棄單，當然也是有生氣、無奈，但另一方面也擔心客人是不是臨時發生事情才沒有現身，轉個念將早餐分送出去讓更多人飽餐一頓，只希望客人事後可以出面說明。

適逢假日有許多親子到公園運動，小朋友聽見有免費早餐也開心地大口大口品嚐，一旁有民眾聽見發送早餐的原因，也不禁大讚「老闆太有愛心了！」、「希望老闆生意興隆」、「老闆真暖心、要加油喔」等語，謝男也代由老闆回應，真的很感激各位支持，謝謝大家的鼓勵。

▲謝男再度PO文感謝大家支持，表示對方有打來致歉並要賠償，希望事情圓滿落幕。（圖／翻攝自臉書彰化人大小事）



下午5點，謝男再度PO文表示，謝謝大家對我們的愛心散播響應熱烈，約下午2點時訂購者有撥打電話，並有誠意地表示願意賠償，強調此事是在愛心傳播，發文不是要檢討對方而是希望餐點不要浪費，及有幫助他人的心，後續就交由兄嫂、哥哥和當事者處理，希望事情圓滿落幕。