張善政稱「綠色恐怖」解聘台大教授　台大聲明：均非事實

▲台灣大學（圖／記者張一中攝）

記者許展溢／台北報導

前行政院長張善政6日演講質疑，韓國瑜國政顧問名單一公布卻疑似遭到「綠色恐怖」，意旨台灣大學副教授被高層關切、兼任教授被解聘。台大今（8日）聲明，均非事實。

台大聲明提到，針對台大副教授被校方「警告暗示」，更有兼任教授未經程序遭到台大解聘一事，經查證，並無此事。台大強調，學校兼任教師是各系所視教學需要而聘任，課程結束、聘約到期即自動停止，並無所謂不續聘、停聘或解聘等情形。學校一向保持政治中立，尊重師生政治立場，報導中所謂「關切」或「解聘」等均非事實。

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張善政6日前往高雄「台灣企業論壇」座談會演講，臨時起意脫稿演出，痛批蔡政府亂撒錢，更指出許多國政顧問被蔡政府「清算」。他舉例，像是前國防部副部長陳永康，原先是中山科學研究院董事，但與他出席世貿國防展後，身旁跟隨他多年的公務員祕書慘遭開除；另外也有台大的副教授在名單被曝光後遭到校方高層「問候」，更有另一名兼任教授未經程序就遭到台大解聘。

張善政說，當年民進黨應該對「白色恐怖」非常有感，但現在卻製作出「綠色恐怖」，所以他對總統蔡英文非常失望，這些事雖然讓剩下的顧問團備感壓力，但同時也讓他「下架蔡政府」的決心加深100倍。