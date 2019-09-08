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黑衣人潮「逼爆」遮打花園！已陸續抵達美領館　一男子被防暴警察帶走

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▲▼香港人權與民主祈禱會。（圖／路透）

▲人潮已經「逼爆」遮打花園。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港有網民今午（8日）在中環遮打花園發起「香港人權與民主祈禱會」，並流水式到美國駐港總領事館請願，促美國國會通過有關法案。黑衣人潮下午1點50分左右已經「逼爆」遮打花園，目前人群已陸續抵達美國駐港澳總領事館。另外，一名手持英國旗的男子14點45分突然在上亞厘畢道被多名防暴警帶走，現未知情況。

綜合港媒報導，部分人高舉寫著「Free Hong Kong」的標語和美國國旗，也有集會人士留在遮打花園祈禱、唱詩歌。集會人士撐傘形成傘海，不斷高叫「Fight for freedom, stand with Hong Kong」。大批黑衣人士逼爆遮打花園、及德輔道中等地。警方在下亞厘畢道通往上亞厘畢道的通道佈設防線，不准遊行人士前往美國駐港總領事館，領事館隨後派員到下亞厘畢道接收請願信。

▲▼香港人權與民主祈禱會。（圖／路透）

▲不少人手拿美國旗揮舞。（圖／路透）

根據大會早前表示，他們將於下午1時半至6時半，在中環遮打花園舉行祈禱會，並會在現場收集香港人權與民主宣言聯署至2時半，隨後自發以流水式，經花園道往下亞厘畢道巴士站公眾活動區，向美國駐港總領事館遞交請願信，訴求為「拯救香港　通過法案」。

《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），由共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）、民主黨參議員卡定（Ben Cardin）等人共同提出，目前還在討論階段。立法目的是授權美方對鎮壓香港人權自由的香港或中國大陸官員設立懲罰機制，包括禁止涉事官員入境美國及凍結其在美國的資產。

▼集會人員訴求為「拯救香港　通過法案」。（圖／路透）

▲▼香港人權與民主祈禱會。（圖／路透）

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