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男童被爸「從後座拖出來」當街丟進後車廂！他目睹嚇壞　警方：是正當管教

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記者林昱萱／台中報導

一名網友日前在台中文心路拍下一段影片，只見畫面中一名男童被丟在後車廂中，看起來相當無助，而原PO也表示，當時親眼看到該名爸爸把小孩拉出車子，摔到馬路上之後，又將人丟進後車廂，行徑相當誇張。對此，警方卻表示，這是一般管教孩子的方式，讓原PO更加傻眼。

▲▼ 男童被爸「從後座拖出來」當街丟進後車廂！他目睹嚇壞　警方：是正當管教 。（圖／翻攝爆料公社）

▲男童被丟到後車廂。（圖／翻攝爆料公社，下同）

原PO表示，「當時一名男子將車停止在文心路上，生氣的打開後座車門，將一名小朋友拉出車子，摔在馬路上。之後又生氣的跑到駕駛座打開後車廂，將小孩丟到後車廂，疑似要關在後車廂。」之後男童的母親隨即下車，將男童抱出，而原PO擔心孩子安危，因此趕忙向警方報案，怎料警方卻回答，「這是一般管教孩子的方式」，甚至詢問原PO是否有孩子並說，「當孩子哭鬧時，家長都會給一些教訓嚇嚇孩子，所以不需要報警。」

▲▼ 男童被爸「從後座拖出來」當街丟進後車廂！他目睹嚇壞　警方：是正當管教 。（圖／翻攝爆料公社）

事情的結果讓原PO相當失望，憤怒地表示，「原來孩子是這樣教的！直接將車停在快車道，並且將孩子拖出後座摔在地上；原來孩子是這樣教的！當孩子哭鬧時要將他關在後車廂......」。

▲▼ 男童被爸「從後座拖出來」當街丟進後車廂！他目睹嚇壞　警方：是正當管教 。（圖／翻攝爆料公社）

對此，台中大墩派出所所長葉信良也在爆料粉專回應，「本所在得知熱心民眾所提供本則訊息後，實已展開調查，先前並已查到該車主身分，並派員警火速前往調查，查實後將依違反兒童及少年福利與權益保障法、家庭暴力防治法、道路交通管理處罰條例等相關法令從重究責，並會通報主管機關加強後續小朋友之訪視等處置，以確保孩子未來能有更安全環境。」

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