勇警薛定岳殉職第11天！女友「每日睡睡醒醒」忍淚發文：我很想堅強　網淚崩

▲薛員日前開心與未婚妻籌備婚禮，卻英勇因公殉職。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者林昱萱／台北報導

勇警薛定岳為了攔查拒檢的機車，28日一路從汐止狂追到基隆，過程中卻遭到對方惡意衝撞，導致他失控撞上分隔島喪命，而他日前才剛拍完婚紗照，準備要結婚，讓他的女友完全無法接受，事隔11天後，再度在臉書上寫下對他的思念。

薛定岳的女友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「最近在整理照片，覺得每張的回憶感覺好像才是昨天發生的，想起原來我有送你這麼多東西，我也很想堅強，但我發現其實沒有那麼堅強，每天都是醒醒睡睡，每天都很痛苦，我知道要加油啊！可是很難⋯⋯真的很難，也對啦！刑法跟司法如果不改，我想也是沒有用⋯⋯⋯⋯」一字一句中都有著對男友滿滿的思念，因此格外令人感到不捨與惋惜。

還原整起事件發生經過，薛定岳28日下午執行勤務時，發現王男在忠孝東路秀峰路口紅燈右轉，攔檢對方不停，只好鳴警笛展開追緝，並在行經南興路時，以無線電通報攔截圍捕，而王男則是一路高速逃逸，薛定岳行經新台五路二段與與茄苳路時，只好再度以無線電通報，不斷大聲喝斥王男，「警察停車」，但王男仍拒檢加速逃逸。

據了解，薛定岳從警以來表現優秀，曾於2014、2016年、2017年獲得警局表揚，為好人好事代表，年僅31歲的他日前才剛拍完婚紗照，準備要結婚，孰料，如今卻因取締酒駕不幸身亡，父母及未婚妻接獲消息後，感到悲痛不已，外界聞訊也感到相當不捨。