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豐原遶境「炮竹半夜放不停」嬰兒受驚、寵物亂竄　民怒：都不用睡

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▲▼台中豐原遶境擾民。（圖／翻攝自臉書我是豐原人、民眾提供）

▲台中豐原遶境活動「炮竹半夜放不停」，引起不少民眾抱怨。（圖／翻攝自臉書我是豐原人）

記者陳玉／台中報導

台中豐原區凝聚社申請於7日舉行遶境活動，但多次燃放鞭炮妨害安寧，讓不少在地住戶怒而投訴「都不用睡覺了嗎！」，有民眾表示，6日開始又不停施放煙火，8日凌晨12點多又開始連續施放，聲音大到家人睡不著、寵物貓亂竄，更有月子中心的小嬰兒們受驚放聲大哭；對此，豐原分局表示，經開立2次勸導單仍未改善，昨晚8點有當場撤銷其申請，並請消防局、環保局等單位蒐證，以未經許可辦活動、並排違規停車及社維法等條例開罰。

「凌晨1點放沖天炮！」豐原民眾表示，6日開始就有施放爆竹，返家時有見到車輛上都是灰燼殘骸，7日晚間以為遶境活動已結束，未料8日凌晨12點40分開始連續施放沖天炮、鞭炮等，巨大爆炸聲在深夜更是擾人，持續半個小時多都還不停止，「家人無法入睡、寵物被嚇到亂竄」，放完後又剛好下雨，剛好把垃圾打散，爆竹的碎紙濕掉後黏在柏油路上很難清掃，真的是很生氣。

▲▼台中豐原遶境擾民。（圖／翻攝自臉書我是豐原人、民眾提供）

▲▼遶境後路面留下紙屑，一袋袋的垃圾就放在路邊。（圖／民眾提供）

▲▼台中豐原遶境擾民。（圖／翻攝自臉書我是豐原人、民眾提供）

臉書社團《我是豐原人》也湧入不少民眾抱怨，雖警消有第一時間回覆民眾，但仍難以止血，在豐原大道一段上的產後護理之家老闆也忍不住，跑出門外痛罵「小嬰兒都受驚了、大家都不用睡了嗎？」，引起廣大民眾怒批「扯到最極限」、「製造空氣污染，噪音又擾民」。

對此，豐原分局表示，豐原區凝聚社申請於7日早上6點至21點於豐原區舉行遶境活動，予以核准臨時使用道路，並事先告知、約制，嚴禁封閉道路舉行陣頭表演及施放鞭炮，並規劃警力30名、協勤民力20名維持秩序。

但過程中，多次接獲民眾陳情燃放鞭炮妨害安寧情事，故多次向主辦單位口頭勸導、約制，並開立2次約制勸導單，仍未見改善，於7日晚間8點當場開立撤銷通知書撤銷其臨時道路使用申請，並依《道交條例》第82條規定連續舉發在案，通知消防局及環保局到場蒐證、稽查，依消防及環保相關權責法規取締告發。

警方表示，本次遶境依據《道交條例》，因未經許可在道路辦理廟會活動連續舉發計6件，處新台幣1200至2400元，並排違規停車舉辦27件，處新台幣2400元，另另負責人再依社會秩序維護法第72條裁處新台幣6000元以下罰鍰。

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