半夜酒駕路檢遇大雨路邊躲雨　有攤沒人顧？中市警澄清提「三不」

▲員警深夜設酒駕路檢，遇大雨先行躲雨是標準流程。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市警方7日晚間執行酒駕取締勤務突遇大雨，警方為避免員警發生危險及損害相關電子器材，指示先路邊避雨，接著改為機動攔查，卻遭媒體質疑「有攤沒人顧」，形成「攔查空窗期」。警方提「三不」強調，取締酒駕絕不手軟，執法強度不會改變，盼民眾不要心存僥倖。

酒駕新制實施，全國警方均加強執行酒駕取締勤務，以維護民眾安全。台中市警方7日晚間執行警政署「取締酒後駕車」、「防制危險駕車」專案勤務，第二警分局在中清路、五權路與公園路口設下路檢點，進行酒駕臨檢，卻在深夜11點24分下起大雨。

該分局交通組長謝仁杰得知後，考量天雨路滑又視線不佳，員警在路中執勤恐怕有危險，立刻透過無線電請現場執勤人員先撤到一旁躲雨。雨勢之後雖然有減緩但未停止，最後通報各路檢變更執行雨天備案，改為機動巡邏攔查。

然而，卻有媒體對於警方避雨，形容是「有攤沒人顧」，形成「攔查空窗期」。

第二分局表示，勤務執行中因應雨季天候變化彈性調整勤務執行方式全國都在施行，並無不當之處。取締酒駕防制事故為當前交通重點工作，非必要不得未經報備任意變更，隨時應保持執法強度，以杜絕酒駕僥倖心態。

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