小時候宵夜必備！　他吐槽「來一客泡菜口味」最廢…網激動：酸度辣度超剛好

▲泡麵是宵夜最佳選擇，但每個人對口味的喜好不同。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

知名泡麵品牌「來一客」是不少人心中的回憶，學生時期宵夜、颱風天必備，一名網友就在PTT表示，目前來一客已經出到6種口味，他個人認為，最經典的口味絕對是鮮蝦魚板，「最廢的口味是泡菜」。這番話讓不少泡菜口味支持者激動表示，「泡菜！酸度辣度都很剛好啊！」

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原PO在PTT表示，以前畢業旅行、出國、颱風天，一定都會準備來一客泡麵，算起來也有幾十年歷史了，現在已經出到鮮蝦魚板、京燉肉骨、蔬菜牛肉、川辣牛肉、肉燥菠菜以及韓式泡菜6種口味，他吃來吃去還是覺得「鮮蝦魚板」最對味，韓式泡菜則是配料太少，吃起來有點空虛。

▲對很多人來說，來一客泡麵吃的是回憶。（示意圖／資料照）



不少人和原PO一樣首推鮮蝦魚板口味，「鮮蝦魚板跟其他完全不同level。」「唯一支持鮮蝦魚板。」「鮮蝦！我不敢吃海鮮都愛吃。」「鮮蝦。那天在賣場竟然沒有這個口味，買了泡菜和菠菜，雖然不難吃，但吃完都有個念頭是，好想吃海鮮的喔！」「鮮蝦魚板FOREVER！」

此外，很多韓式泡菜口味的擁護者也跳出來說，「泡菜超好吃好嗎！」「泡菜，少數覺得沒那麼油膩的泡麵。」「泡菜一開始覺得臭，後面越吃越爽，不小心吃三客。」「泡菜最讚，那個酸度，阿斯～」「泡菜，還能加飯！」還有人分享豪華版吃法，「泡菜用煮的，加豆腐、高麗菜、牛奶、打顆蛋，起鍋後丟片起司！」

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