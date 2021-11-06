學生時代最愛泡麵？網點名「絕版口味」太經典：超級懷念的

▲泡麵的品牌、口味眾多。（資料照／記者游宗樺攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣販售的泡麵口味多元，像是肉燥、泡菜、豚骨等，日前就有網友逛全聯補貨泡麵時，看到學生時代最愛的阿Q桶麵，頓時回憶湧上心頭，有沒有人也一樣喜歡這一味呢？貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友都分享自己最愛的口味，其中還有人點名1款絕版泡麵。

有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上貼文，提到她每個月都會固定時間補泡麵，日前她看到阿Q泡麵後，學生時代的回憶忽然湧上心頭，以前她晚上只要肚子餓，就會吃一碗熱騰騰的泡麵。

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原PO覺得阿Q泡麵對她來說量很夠，吃完很有飽足感，而她比較常選擇的口味就是雞汁和海鮮了，有時加上一顆蛋真的絕頂美味，有沒有人跟她一樣喜歡這一味？

▲網友分享自己最愛的口味。（示意圖／記者林育綾攝）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「最愛泡菜+海鮮口味」、「喜歡泡菜、牛肉」、「海鮮+1，每次買泡麵一定有它的蹤影」、「蒜味也很香」、「阿Q桶麵蒜香珍肉才是經典」、「太邪惡了！肚子餓」。不過也有人覺得阿Q桶麵的口味變了，「回不去的以前，麵不一樣的口感」、「阿Q味道變了」、「麵條沒那麼Q，口感真的有差」。

此外，還有網友點名1款絕版泡麵，「有人吃過漢寶嗎? 我超級懷念的」、「想念漢寶蚵仔味細麵」。據了解，漢寶是金車食品在1990年代所推出，除了蚵仔味細麵外，還有魩仔魚細麵、黑胡椒牛肉麵的口味，都相當經典，不過因其早已完全撤出速食麵市場，所以讓不少消費者超懷念。