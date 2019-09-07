8歲女童獨自買「威而鋼」！藥師質疑家庭有問題　母親哽咽曝：吃5年了

▲威而鋼，示意圖，與本文無關。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

相信不少人都知道「藍色小藥丸」的作用是什麼，在台灣稱為「威而鋼」，而在大陸則俗稱「偉哥」。河南許昌近日一名8歲大的小女童獨自跑到藥房買威而鋼，讓藥師質疑女童家庭有問題。不過，女童媽媽趕赴現場後哽咽曝出了真相。

綜合陸媒報導，這名8歲的小女童日前獨自進一間藥局，向藥師表明要買「偉哥」，讓藥師心生懷疑女童家庭情況可能有問題，便好奇詢問「誰讓你買這個藥的」，女童接著說是媽媽要她買的，而當時媽媽正在旁邊買東西。

藥師又繼續問「這藥是誰在用的」，後來得知是女童自己用的，更疑惑地問「你小孩用這藥幹嘛」，這時女童才說出「這個藥能治我的病」。這時媽媽才急急忙忙進入藥局，並解釋道她有女童的用藥處方箋，吃「偉哥」都吃5年了，主要是因為女童的肺動脈收縮壓特別高，原本吃的「波生坦片」太貴了，才自行換成便宜點的「西地那非」（偉哥）替代。

媽媽表示女童是每天都要吃，如果停藥就等於「窒息」，而且隨著年齡增長，醫生還說需要加強女童的藥量，但因為經濟考量「真的加不起」。媽媽又傷心的解釋，「擔心有一天她的藥我湊不到藥費」。

目前，夫妻倆為了醫藥費兼了好幾份差事，且每月收入只有4000元人民幣（約新台幣17500元），至今的醫藥費就已高達40多萬元人民幣（約新台幣175萬元），讓他們相當憂心。

西地那非（Sildenafil），又譯昔多芬，是一種研發治療心血管疾病藥物時意外發明出的治療男性「勃起功能障礙」藥物，一般以其商業用名Viagra廣為人知，在大陸俗稱「偉哥」、在台灣則俗稱「藍色小藥丸」。

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