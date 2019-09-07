咳嗽高燒10天…他一照X光肝臟慘被「活蟲狂吃」　竟是「3年飲食習慣」惹禍

▲愛吃生魚片，他肝臟長滿活蟲。（圖／翻攝自《福建電視台》）

記者鄭思楠／綜合報導

福建省福州市林姓男子日前突然持續發高燒，並有咳嗽、咳痰的症狀，急忙前往醫院後，一照X光看到肝內「爬滿正蠕動的活蟲」！醫生表示，他是患上了肝吸蟲病，體內的寄生蟲可長時間存活，嚴重可引發肝硬化甚至肝癌！而這一切的罪魁禍首，竟是他3年來的一個飲食習慣，愛吃生魚片！

據《福建電視台》報導，林男8月莫名出現身體發熱，並伴有咳嗽、咳痰的症狀，之後開始發高燒，體溫最高達39℃，高燒近10天都沒治癒。因為自服退燒藥無效，他立即到附近的醫院就診，被醫院確診患上了肝吸蟲病。

中華肝吸蟲（Clonorchis sinensis）又稱華支睪吸蟲，是一種可寄生在人類膽管和膽囊的吸蟲，以膽汁為食，能在人體內長時間存活，甚至長達20到30年，主要分佈在亞洲淡水水域，嚴重可引發肝硬化甚至肝癌！

醫生說，中華肝吸蟲的幼蟲通常寄生在淡水螺和淡水魚體內，比如人們常吃的鯉魚、鯽魚、吳郭魚等淡水魚，「一旦幼蟲被人吃進去以後，將會在人的腸道中孵化，再爬進膽管內安家。」





▲中華肝吸蟲的幼蟲通常寄生在淡水螺和淡水魚體內。（圖／翻攝自《福建電視台》）

林男透露，平時他就愛吃生魚片、淡水魚蝦等，平時經常吃，而且在吃這些食物時習慣生吃，認為這樣可以最大程度地保持食物的鮮度。對於是否存在寄生蟲的問題，他覺得「只要蘸上芥末就能將寄生蟲殺死」，這樣的習慣持續了3年。

醫生說，杜絕感染寄生蟲，最直接有效的手段就是避免生吃，倘若想要追求生鮮飲食帶來的美味，應該要注意食物是否來源正規、是否經過嚴格檢驗檢疫的認定，切不可大意。他還提醒，「肝吸蟲病的初期沒有明顯的症狀，病程也相對較長進展緩慢；一旦出現上腹不適、乏力、持續發熱等症狀時，就需要多加警惕了。」